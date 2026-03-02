عمرو الليثي: لو قمت بحصر نعم الله عليك هتشعر بالكسوف والحرج من نفسك

قال الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج “إنسان تاني “ علي الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا ، :” ما لم يصل لك لم يكن من نصيبك ، فلماذا تزعل وتغضب علي شئ كنت منتظره ولم يأتي ، وتنسي كل حاجه حلوه وصلت ليك وفرحتك ويمكن من غير تعب”.

وتابع الليثي ان التعب الحقيقي انك تقف عند الزعل ولا تري الفرح ، ويحب ان تري بعينك الأشياء الحلوة حتي لو مش واضحه أمامك ، ركز علي النعم التي تعيش فيها ، وعلي كل لحظة صغيرة ولكن لها طعم وذكري حلوة.

واختتم الليثي ولو قمت بحصر نعم الله عليك هتشعر بالكسوف و الحرج من نفسك انك لا تقدر هذه النعمة التقدير الكافي ، وان اي شئ ضايقك مهما كبر لا يقارن بالنعم التي أعطاها الله لك.

والبرنامج يقدم قصص إنسانية ملهمة وناجحة يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصراً عبر الصفحات الرسمية والمنصات الخاصة بالإعلامي د. عمرو الليثي.



