الفنان الشاب محمد حماد يخطف الأنظار بعد صدمة فسخ الخطوبة بالحلقة 13 من رأس الأفعى

خطف الفنان الشاب محمد حماد الأنظار في الحلقة الثامنة من مسلسل «راس الأفعى»، بعدما قدم شخصية أحمد بأداء لافت كشف عن موهبة حقيقية وحضور مميز على الشاشة.

وتمكن محمد حماد من تجسيد دور أحمد، خطيب نور التي تؤديها كارولين عزمي، بحس تمثيلي رفيع، حيث منح الشخصية عمقًا واضحًا، ونجح في التعبير عن مشاعرها وتوتراتها الداخلية بسلاسة وصدق بعيدًا عن المبالغة.

وشهد محمد حماد فى الحلقة 13 صدمة له بعد أن اكتشفت نور “كارولين عزمي” انه يتعاون مع والدها وهما على خلاف حاد مما دفعها الى فسخ الخطوبة منه بسبب انه لم يبلغها بقرار تعاونه مع والدها.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.