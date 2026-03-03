شوبير: 100 يوم على انطلاق منافسات كأس العالم 2026

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بقاء 100 يوم على انطلاق منافسات كأس العالم 2026 .



وكتب شوبير عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: يتبقى 100 يوم فقط على انطلاق بطولة كأس العالم".

بين أجواء الحماس الجماهيري وأسعار التذاكر التي تقفز إلى مستويات قياسية تواجه بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تحديا غير مسبوق إذ تتقاطع كرة القدم مع السياسة والأمن العالمي في لحظة دقيقة للجماهير والمشجعين حول العالم.

مع بقاء مئة يوم فقط على انطلاق الحدث الأبرز يجد عشاق الساحرة المستديرة أنفسهم أمام سؤال صعب هل ستتمكن البطولة من الحفاظ على جاذبيتها وسط التوترات السياسية والأزمات الأمنية أم أن هذه النسخة ستصبح مرهونة للصفوة القادرة على تحمل التكاليف ومواجهة التعقيدات الخاصة بالبطولة .

في ظل هذه الأجواء تبرز المخاوف الأمنية جراء الهجوم الامريكي والاسرائيلي على ايران الدولة التي كان من المقرر أن تخوض مبارياتها في الولايات المتحدة ما يضع الفيفا والجماهير أمام تحد مزدوج بين السياسة وكرة القدم.