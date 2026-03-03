قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه
أشرف زكي : عبلة كامل ترفض أي دعم .. والأرقام المتداولة عن أجر إعلانها وهمية
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

توجيه جديد لـ منحة رمضان 400 جنيه.. وتمدد ساعات الصرف| واقتصادي: تهدف لاستقرار الأسواق

توجيه جديد لـ منحة رمضان 400 جنيه.. وتمدد ساعات الصرف| واقتصادي: تهدف لاستقرار الأسواق وعدالة اجتماعية
توجيه جديد لـ منحة رمضان 400 جنيه.. وتمدد ساعات الصرف| واقتصادي: تهدف لاستقرار الأسواق وعدالة اجتماعية
ياسمين القصاص

أصدر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها جديدا يقضي بزيادة نسبة صرف الاستعاضة من السلع الغذائية المخصصة للتجار ضمن منحة رمضان بقيمة 400 جنيه، لترتفع من 30% إلى 50%، وذلك اعتبارا من 1 أبريل 2026. 

توجيه جديد لمنحة رمضان بقيمة 400 جنيه

ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع بشكل مستمر وفوري، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومنع حدوث أي نقص في المعروض نتيجة زيادة معدلات الإقبال.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تسعى الدولة إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة وتنظيم التجارة الداخلية، يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق، وضمان توفير بدائل متنوعة وآمنة تلبي احتياجات المستهلكين بصورة مستدامة.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تبذل جهودا مكثفة لتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، والعمل على إتاحة السلع للمواطنين بشكل منتظم وبأسعار مناسبة.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة للموقف التنفيذي الخاص بصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، في إطار الرصد اللحظي لمنظومة الصرف والتأكد من انتظامها في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء.

وأكد أن الوزارة تتابع سير العمل على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام عمليات الصرف وعدم وجود أي معوقات أو تأخيرات. 

كما شدد على ضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء لدى التجار التموينيين، أو منافذ "جمعيتي"، أو المجمعات الاستهلاكية، بما يضمن حصول المواطنين على كامل مستحقاتهم دون أي نقص في الأصناف المقررة.

المواعيد الرسمية لصرف منحة رمضان 2026

في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف التكدس أمام المنافذ، وجه الوزير بمد ساعات عمل نظام صرف التموين لمدة ثلاث ساعات إضافية يوميا خلال شهري مارس وأبريل 2026، ليبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بدلا من الساعة التاسعة مساءا، بما يتيح فترة زمنية أطول لصرف المستحقات بسهولة ويسر.

كما تقرر إتاحة إمكانية صرف قيمة المنحة على عدة مرات خلال الشهر نفسه، بحد أقصى أربع مرات، بما يسمح للمواطنين بتجزئة مبلغ الـ400 جنيه وفقا لاحتياجات الأسرة وتوقيتها، دون إلزامهم بصرف كامل القيمة دفعة واحدة.

وفي السياق ذاته، وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى تأمين مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وعلى رأسها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقا لمعدلات الصرف الفعلية، إلى جانب المتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات وتوافرها بشكل دائم.

كما اطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع سرعة التدخل الفني الفوري حال رصد أي مشكلة، بما يضمن انسيابية المنظومة واستمرارها بكفاءة عالية.
 

التموين بطاقات التموين منح التموين السلع التموينية وقف منح التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

ترشيحاتنا

السجود في الصلاة

هل أقول الله أكبر مرتين عند القيام من السجود في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا .. وما مقدارها للشخص الواحد؟ اعرف جميع أحكامها

مقدار زكاة الفطر 2026

مقدار زكاة الفطر 2026 .. اعرف قيمتها بالجنيه والكيلو ولمن تُعطى وآخر موعد لإخراجها

بالصور

أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أرخص سيارات
أرخص سيارات
أرخص سيارات

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد