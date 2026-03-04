ضغط زيت المحرك يمثل شريان الحياة لكل قطعة معدنية داخل السيارة، ومراقبة ضغط زيت المحرك ليست مجرد رفاهية، بل هي ضرورة تقنية، لان ارتفاع ضغط الزيت المفاجئ يكون انذار لوجود خلل ميكانيكي صامت يهدد بانهيار المنظومة بالكامل.

أسباب ارتفاع ضغط زيت المحرك في الشتاء

ارتفاع ضغط الزيت في الشتاء لا يدل على قوة المحرك أو كفاءته، بل هو مؤشر خطر يعلن عن وجود عائق أو خلل يمنع الدورة الزيتية من الاكتمال بشكل طبيعي .

- انسداد فلتر الزيت وتراكم الملوثات .

يعتبر فلتر الزيت خط الدفاع الأول لان وظيفته هي حجز الشوائب المعدنية الدقيقة وبقايا الاحتراق، ومع مرور الوقت وإهمال جدول الصيانة الدوري، يتشبع الفلتر بالأوساخ حتى ينسد تماماً، وفي هذه الحالة، يرتفع الضغط داخل غلاف الفلتر بشكل هائل.

- تعطل صمام تخفيف الضغط

تحتوي مضخة الزيت على صمام أمان صغير يسمى صمام تخفيف الضغط، ومهمته هي فتح ممر جانبي للزيت عندما يتجاوز ضغط زيت المحرك حد معين لإعادته إلى الخزان، وإذا تعرض هذا الصمام للصدأ أو علق في وضع الإغلاق بسبب الرواسب، فلن يجد الزيت الزائد مكاناً للذهاب إليه، مما يسبب تراكم مستمر للضغط داخل النظام، وهذا العطل الميكانيكي يعتبر من أخطر الأسباب لأنه يؤدي إلى انفجار فلتر الزيت أو تدمير مضخة الزيت نفسها.

- استخدام زيت ذو لزوجة غير متوافقة

تعتمد المحركات الحديثة على ممرات زيت دقيقة جداً تتطلب لزوجة محددة بدقة، واذا استخدام زيت ثقيل أو سميك جداً بحجة أنه يحمي المحرك بشكل أفضل هو خطأ فني شائع، لان الزيت السميك يواجه صعوبة كبيرة في التدفق عبر تلك الممرات الضيقة، خاصة في الأجواء الباردة أو عند بدء التشغيل صباحاً، ويضطر المحرك هنا لبذل طاقة مضاعفة لدفع هذا السائل اللزج، مما يرفع القراءة على مقياس الضغط بشكل ملحوظ ويحرم الأجزاء العلوية من المحرك من التزييت السريع.

- تراكم الرواسب الكربونية

عند إهمال تغيير الزيت لفترات طويلة، يتحول الزيت كيميائياً إلى مادة تشبه الطين أو الشحم الأسود نتيجة الحرارة العالية والتحلل، وهذه الرواسب تترسب على جدران القنوات الداخلية للمحرك، مما يقلل من قطر هذه القنوات تدريجياً، وذلك يفسر ارتفاع مستمر في قراءات الضغط مع تقدم عمر المحرك المهمل صيانته.

- الأعطال الإلكترونية وحساس الضغط

في كثير من الحالات، يكون المحرك سليم ميكانيكا، ولكن المشكلة تكمن في نظام القياس، وحساس ضغط زيت المحرك هو قطعة إلكترونية صغيرة تتعرض للتلف أو التآكل، مما يجعلها ترسل إشارات كهربائية خاطئة لوحدة التحكم في السيارة، وتظهر هذه القراءات المرتفعة على لوحة العدادات وتثير قلق السائق، بينما يكون الضغط الفعلي داخل المحرك طبيعياً، لذا فإن الفحص بجهاز قياس ضغط ميكانيكي خارجي هو الخطوة الأولى للتأكد من صحة هذه القراءات.