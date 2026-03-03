أشرف زكي: زمن المسرح سيعود مرة أخرى

أكد الدكتور أشرف زكي أن مسرح الدولة «له ما له وعليه ما عليه»، مشيرًا إلى أن الفرق المسرحية اختفت ولم تعد موجودة كما كانت في السابق، موضحًا أن النقابة تسعى حاليًا لإعادة إحياء هذا الدور.

وقال اشرف زكي، خلال لقاءه مع برنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، إن هناك جهودًا تُبذل لإعادة العمل المسرحي من خلال تقديم تجارب تجمع بين الشباب وكبار الفنانين، إلى جانب تنظيم أنشطة وعروض مسرحية متنوعة، في إطار خطة لإعادة الاهتمام بالمسرح من جديد.

وأوضح اشرف زكي أن هناك تيارًا واضحًا من الشباب، سواء على مستوى التمثيل أو الإخراج، يتجه بقوة نحو المسرح، لافتًا إلى وجود حالة حنين لدى الجمهور لهذا الفن، ما يعكس ارتباطه به رغم التحديات، ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد عودة قوية للمسرح، مضيفًا: "زمن المسرح سيعود مرة أخرى، وهذا على مسئوليتي".