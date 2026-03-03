قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضرب بالأحذية جوه الجامع | قرار عاجل بشأن مشاجرة سيدات في مسجد بالبحيرة
أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه
أشرف زكي : عبلة كامل ترفض أي دعم .. والأرقام المتداولة عن أجر إعلانها وهمية
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أشرف زكي: زمن المسرح سيعود مرة أخرى

أشرف زكي
أشرف زكي
هاني حسين

أكد الدكتور أشرف زكي أن مسرح الدولة «له ما له وعليه ما عليه»، مشيرًا إلى أن الفرق المسرحية اختفت ولم تعد موجودة كما كانت في السابق، موضحًا أن النقابة تسعى حاليًا لإعادة إحياء هذا الدور.

وقال اشرف زكي، خلال لقاءه مع  برنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، إن هناك جهودًا تُبذل لإعادة العمل المسرحي من خلال تقديم تجارب تجمع بين الشباب وكبار الفنانين، إلى جانب تنظيم أنشطة وعروض مسرحية متنوعة، في إطار خطة لإعادة الاهتمام بالمسرح من جديد.

وأوضح اشرف زكي أن هناك تيارًا واضحًا من الشباب، سواء على مستوى التمثيل أو الإخراج، يتجه بقوة نحو المسرح، لافتًا إلى وجود حالة حنين لدى الجمهور لهذا الفن، ما يعكس ارتباطه به رغم التحديات، ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد عودة قوية للمسرح، مضيفًا: "زمن المسرح سيعود مرة أخرى، وهذا على مسئوليتي".

