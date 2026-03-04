محافظ بني سويف يترأس اجتماع العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة

ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة،وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ،كامل على غطاس السكرتير العام،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد،العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، المستشارمصطفى صادق مفوض الدولة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، عمرو محمود مدير أملاك الدولة، سمرفتحي المشرف على الأمانة الفنيةللجنة،وأعضاء اللجنة من ورؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مؤشرات الأداء،والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ،وعرض الملاحظات الفنية والقانونية ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب"على حدة"،بالإضافة إلى استعراض موقف التعاقدات والتي وصلت إلى 4987 عقداً ( 4089 عقد مباني+ 898 عقد زراعي)، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.