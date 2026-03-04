قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر الوجهة الآمنة.. نواب: الإبقاء على إرشادات السفر إلى القاهرة يحمل دلالات قوية وسط إقليم مشتعل
دعاء الإفطار يوم 14 رمضان.. ردّد كلمات مستجابة قالها النبي
وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
محافظات

محافظ بني سويف يترأس اجتماع العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة،وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ،كامل على غطاس السكرتير العام،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد،العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، المستشارمصطفى صادق مفوض الدولة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، عمرو محمود مدير أملاك الدولة، سمرفتحي المشرف على الأمانة الفنيةللجنة،وأعضاء اللجنة من ورؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مؤشرات الأداء،والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ،وعرض الملاحظات الفنية والقانونية ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب"على حدة"،بالإضافة إلى استعراض موقف التعاقدات والتي وصلت إلى 4987 عقداً ( 4089 عقد مباني+ 898 عقد زراعي)، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

بني سويف محافظ بني سويف الفشن

