قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الحلم في رمضان من فعل الشيطان؟.. انتبه لـ21 حقيقة عن الجاثوم
عالمي.. أسامة حسن يشيد بتألق حارس مرمى الزمالك أمام الاتحاد
سعر أشهر عيار ذهب يسجل 7170 جنيه اليوم السبت 7-3-2026
الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ..غدا
أيمن الجميل: ما يهمني هو العمل والإنجاز وليس الألقاب الرنانة
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
تحذيرات أمريكية من استهداف فنادق يرتادها أجانب في العراق
إمام مسجد السيدة زينب : رمضان شهد أعظم الانتصارات في تاريخ المسلمين
سقوط مسيرة قرب معسكر قوات البشمركة بالسليمانية في كردستان
خالد طلعت يشيد بأداء المدرب معتمد جمال: محترم ومجتهد وشاطر
صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات
إيران توجه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة: طهران تتعرض لعدوان غير مبرر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سر المطاعم في صلصة الطماطم.. لماذا يضيف الطهاة ملعقة سكر أثناء الطهي؟

الطماطم ووضع السكر
الطماطم ووضع السكر
أسماء عبد الحفيظ

تعد صلصة الطماطم من المكونات الأساسية في كثير من الأطباق التي تحضر يوميا في المنازل والمطاعم مثل المكرونة والبيتزا والمحاشي والعديد من الأكلات الشرقية. 

ورغم بساطة مكوناتها، إلا أن هناك أسرارا صغيرة يستخدمها الطهاة المحترفون للحصول على طعم متوازن ومميز، ومن أشهر هذه الأسرار إضافة كمية صغيرة من السكر أثناء إعداد صلصة الطماطم.

وقد تتفاجأ بعض ربات البيوت عندما يسمعن عن هذه الخطوة، لأن الطماطم بطبيعتها ليست طعاما حلوا. لكن في الواقع فإن إضافة القليل من السكر لا تجعل الصلصة حلوة، بل تساعد على تحسين طعمها وإزالة بعض النكهات غير المرغوبة.

لماذا تكون صلصة الطماطم حامضة أحيانا

تحتوي الطماطم بشكل طبيعي على نسبة من الأحماض مثل حمض الستريك وحمض الماليك، وهما المسؤولان عن الطعم الحامضي المميز للطماطم. لكن في بعض الأحيان تكون هذه الحموضة قوية خاصة عند استخدام طماطم غير ناضجة بالكامل أو صلصة طماطم معلبة، وذلك بحسب ما قالته الشيف وفاء شاكر فى تصريحات خاصة ل صدي البلد.

وعندما تكون الحموضة مرتفعة قد يشعر البعض بطعم لاذع في الصلصة، وهو ما قد يؤثر على مذاق الطعام بالكامل خاصة في أطباق المكرونة أو الصلصات الثقيلة.

دور السكر في تعديل طعم الصلصة

إضافة كمية صغيرة جدا من السكر تساعد على تحقيق توازن في الطعم. فالسكر لا يلغي الحموضة تماما لكنه يقلل حدتها ويجعل الطعم أكثر نعومة وتوازنا.

ولهذا السبب يعتمد كثير من الطهاة على إضافة نصف ملعقة صغيرة أو ملعقة صغيرة من السكر عند إعداد صلصة الطماطم. هذه الكمية الصغيرة تكفي لتعديل النكهة دون أن تجعل الصلصة حلوة.

ويعتبر هذا الأسلوب من الحيل البسيطة التي تستخدم في المطابخ الاحترافية حول العالم.

هل السكر يغير نكهة صلصة الطماطم

صلصة 

الحقيقة أن السكر لا يغير الطعم الأساسي للصلصة إذا استخدم بكميات قليلة. بل على العكس يساعد على إبراز النكهات الأخرى مثل الثوم والبصل والتوابل.

وعند طهي الصلصة لفترة كافية مع البصل والثوم والزيت تصبح النكهة أكثر عمقا وتوازنا، وهو ما يجعل الطبق النهائي ألذ بكثير.

متى يفضل إضافة السكر إلى الصلصة

عادة يضاف السكر بعد إضافة الطماطم أو الصلصة مباشرة وتركها تغلي لبضع دقائق. بعد ذلك يمكن تذوق الصلصة لمعرفة إذا كانت تحتاج إلى تعديل الطعم أم لا.

إذا كانت الحموضة واضحة يمكن إضافة رشة صغيرة من السكر ثم تقليب الصلصة وتركها تطهى قليلا حتى تختلط النكهات.

لكن من المهم عدم المبالغة في كمية السكر حتى لا يتحول الطعم إلى حلو بشكل غير مرغوب.

طرق أخرى لتقليل حموضة الطماطم

إضافة السكر ليست الطريقة الوحيدة لتقليل حموضة صلصة الطماطم، فهناك طرق أخرى يستخدمها بعض الطهاة مثل طهي الطماطم لفترة أطول حتى تقل حموضتها بشكل طبيعي.

كما يمكن إضافة القليل من الجزر المبشور أثناء الطهي لأن الجزر يحتوي على سكريات طبيعية تساعد على موازنة الطعم.

الصلصة 

ويفضل أيضا استخدام طماطم ناضجة وجيدة الجودة لأنها تكون أقل حموضة وتعطي صلصة أكثر لذة.

أخطاء شائعة عند إعداد صلصة الطماطم

هناك بعض الأخطاء التي قد تؤثر على طعم الصلصة ومنها إضافة كمية كبيرة من الماء مما يخفف النكهة ويجعل الصلصة باهتة الطعم.

كما أن عدم تشويح البصل والثوم جيدا في البداية قد يقلل من عمق النكهة.

 لذلك يفضل دائما تحمير البصل قليلا قبل إضافة الطماطم.

ومن الأخطاء أيضا إضافة السكر بكميات كبيرة ظنا أنه سيحسن الطعم، بينما الكمية الصغيرة فقط هي التي تحقق التوازن المطلوب.

الطماطم ملعقة سكر أثناء الطهي سكر فى الصلصة الشيفات اسرار الشيفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

ديانج

مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا

صورة أرشيفية

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

زيزو

خالد الغندور يعلق على لقطة انفعال زيزو بعد استبداله أما المقاولون.. ماذا قال؟

ايمن يونس

هدف كوميدي.. أيمن يونس يشكك في فوز الأهلي على المقاولون

ترشيحاتنا

العزاء

قيادات الإسماعيلية في عزاء 3 شباب ضحايا حادث تصادم طريق مصر الصحراوي

صلاة التراويح في بني سويف

أوقاف بني سويف: إقبال كثيف ومتابعة ميدانية للمساجد طوال رمضان

نقيب المهندسين

موجز أخبار الوادي الجديد .. فوز محمد عز بمقعد نقيب المهندسين وتحرير 63 مخالفة تموينية في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

بالصور

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد يجب أن تكون على سفرتك في رمضان

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد

مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف السر

الأمساك
الأمساك
الأمساك

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
العطش

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد