قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يبرر ارتفاع أسعار النفط: ثمن زهيد مقابل أمن الولايات المتحدة والعالم
أسماء المصابين والمتوفين بحادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسوان / أبو سمبل
متشوق للمزيد.. حمزة عبد الكريم يعلق على أول هدف يسجله مع برشلونة
الأوقاف: علينا الترحم على أرواح الشهداء الذين صنعوا المجد بتضحياتهم
قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة
لاريجاني: أعداؤنا ظنوا أن إيران ستصل لطريق مسدود بمقتل خامنئي
وزير الزراعة يدعو القطاع الخاص للتوسع في المشروعات الزراعية بأفريقيا
الذهب مستقر في قطر.. سعر عيار 21 بـ 530 ريالا
بمظهر SUV رياضي.. ماذا تقدم لكزس LX موديل 2026؟
مستعدون للتضحية.. رئيس البرلمان الإيراني والحرس الثوري يعلنون ولاءهم لخامنئي
رئيس الكنيست الإسرائيلي يهدد مجتبى خامنئي بالاغتيال: من يسلك طريقهم فمصيره الموت
البحرين تعلن إصابة مواطنين وتضرر منازل جراء هجوم بمسيّرات إيرانية في سترة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: تطوير شامل لمنظومة وزارة الداخلية.. وأحمد موسى: ماعندناش سجين واحد في مصر.. اسمه نزيل

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي: تطوير شامل لمنظومة وزارة الداخلية وإعداد ضباط وضابطات وفق أعلى المعايير
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لتطوير منظومة وزارة الداخلية المصرية، بما يسهم في إعداد كوادر أمنية مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة.

خبير عسكري: القيادة السياسية توظف المناسبات لتوجيه رسائل للداخل والخارج.. والتصعيد قد يرفع أسعار النفط والغاز
قال اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير المستشارين بأكاديمية القادة والأركان إن القيادة السياسية المصرية تحرص على استغلال مختلف المناسبات والفعاليات الرسمية لتوجيه رسائل واضحة ومباشرة للداخل والخارج، في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

الرئيس السيسي: 15 عاما من التحديات للدولة.. وطورنا السجون لمراكز إصلاح ومعاملة إنسانية للنزلاء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الأعوام الخمسة عشر الأخيرة شهدت ضغوطًا وتداعيات أثرت بشكل كبير على مؤسسات الدولة، الأمر الذي تطلّب جهودًا استثنائية للحفاظ على استقرار البلاد.

اعترف بخطئه.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور
كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت عن مفاجأة بشأن غرامة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بعد تخلفه عن السفر مع الفريق خلال مباراة ينج أفريكا التنزاني.
لن ننسى ما حدث في 2011.. أحمد موسى: الرئيس السيسي وجّه رسائل مهمة خلال إفطار أكاديمية الشرطة
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة؛ كانت مناسبة مهمة، حملت العديد من الرسائل القوية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بتجربة الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
كشف الفنان جمال سليمان، عن موقفه من بعض الخيارات السياسية والقيادية، مؤكدًا أنه يفضل التركيز على مسيرته الفنية.

رئيس الإمارات في وزارة الدفاع لمتابعة جهود تعزيز الجاهزية العملياتية
أجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة لوزارة الدفاع الإماراتية في ظل الظروف الراهنة، وفقا لما افادت به قناة اكسترا نيوز.

طارق فهمي: المنطقة تشهد محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض عبر القوة
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري يقوم على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار والعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الطرح كان موجودا منذ بداية التوترات الأخيرة وما زال يمثل رؤية القاهرة للتعامل مع الأزمة الراهنة.

صفات عظيمة نستفيد منها من صداقة رسول الله وأبو بكر الصديق
كشف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن علاقة الصداقة بين محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم ترد الدنيا مثلها، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون والصدق في الحياة.

هل مرطب الشفايف يفطر في نهار رمضان؟.. علي جمعة يجيب
أكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الشريعة الإسلامية جاءت تيسيرًا على الصائمين، موضحًا عددًا من الأحكام المتعلقة بالصيام التي قد يختلط على البعض فهمها.

شيماء سيف ترفض الميزان.. ورامز جلال: مش هتخس غير على أيدي
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار بشأن حلقة الفنان رامز جلال في برنامج رامز ليفل الوحش، والذي استضاف خلاله الفنانة شيماء سيف؛ وجاءت أبرز تلك الأخبار كالتالي:

أحمد موسى: ماعندناش سجين واحد في مصر.. اسمه نزيل
سلّط الإعلامي أحمد موسى الضوء على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة السجون في مصر، مؤكدًا أن الدولة شهدت تحولًا كبيرًا في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، في إطار رؤية تهدف إلى تحسين أوضاع أماكن الاحتجاز وتقديم رعاية أفضل للنزلاء.

السيسي الرئيس السيسي الداخلية وزارة الداخلية أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: طالبنا شركات الطيران بعدم رفع أسعار رحلاتها بسبب الأحداث الجارية

حسام الشاعر

حسام الشاعر: تداعيات الحرب لها تأثير محدود على السياحة في مصر

صورة ارشيفية

جمعية الصحفيين تتعاقد على وحدات سكنية كاملة التشطيب

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد