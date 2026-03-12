منشور يثير القلق| الموسيقيين تنفي شائعات وفاة هاني شاكر.. وتعلن سفره لفرنسا لاستكمال علاجه

تصدر اسم النجم الكبير هاني شاكر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعات حول وفاته، الأمر الذي أثار حالة من القلق والجدل بين جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي.

منشور مفاجئ يثير القلق

أثار المنتج الموسيقي الشهير محسن جابر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كتب منشورًا يعلن فيه وفاة الفنان الكبير هاني شاكر، قبل أن يحذف المنشور بعد وقت قصير من نشره، ما فتح باب التساؤلات بين الجمهور حول حقيقة الأمر.

ونشر محسن جابر، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، صورة تجمعه بالفنان هاني شاكر، وكتب رسالة مؤثرة قال فيها إن الأمة العربية فقدت أحد أهم نجومها، واصفًا إياه بالصديق العزيز والفنان الكبير الذي قدم مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسين عامًا.

وتضمن المنشور كلمات وداع مؤثرة، استعاد خلالها ذكرياته مع هاني شاكر منذ بداياته الفنية في سبعينيات القرن الماضي، مؤكدًا أنه كان فنانًا راقيًا وصاحب خلق ومحبة بين زملائه.

حذف المنشور يثير التساؤلات

وبعد انتشار المنشور على نطاق واسع بين المتابعين، فوجئ الجمهور بقيام محسن جابر بحذف المنشور من حسابه، دون إصدار أي توضيح رسمي بشأن سبب حذفه أو حقيقة ما تم تداوله.

وأثار حذف المنشور حالة من الجدل والقلق بين الجمهور ومحبي الفنان هاني شاكر، خاصة في ظل عدم صدور بيان رسمي يؤكد أو ينفي ما ورد في المنشور.

ترقب توضيح رسمي

ومع تداول صورة المنشور المحذوف على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يترقب جمهور الفنان هاني شاكر صدور أي توضيح رسمي من أسرته أو من نقابة المهن الموسيقية لحسم الجدل الدائر حول حقيقة ما تم نشره.

أكد النقيب والفنان مصطفى كامل أن الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر مستقرة بفضل الله، وقد شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية نتيجة الرعاية الطبية التي يتلقاها والمتابعة الدقيقة من الأطباء المختصين.

تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر

تعرض الفنان هاني شاكر، لوعكة صحية مفاجئة استلزمت تدخلًا جراحيًا دقيقًا، ما أدى إلى دخوله غرفة العناية المركزة في حالة فقدان للوعي.

وكشفت المصادر عن أن هاني شاكر خضع لعملية جراحية عاجلة لاستئصال جزء من القولون، وذلك بعد حدوث نزيف داخلي مفاجئ تطلب تدخلًا سريعًا للسيطرة على الحالة.

ولفتت المصادر إلى أن صعوبة الحالة تعود إلى خضوع الفنان مؤخرا لجراحة دقيقة في العمود الفقري قبل أزمة القولون بفترة وجيزة، وهو ما تسبب في مضاعفات إضافية وجعل الجراحة الأخيرة أكثر تعقيدًا على جسده.

هاني شاكر يسافر إلى فرنسا لاستكمال العلاج بعد استقرار حالته الصحية

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانًا صحفيًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تؤكد متابعتها باهتمام بالغ الحالة الصحية لأمير الغناء العربي النجم هاني شاكر، أحد أهم رموز الغناء في مصر والعالم العربي، والذي يحظى بمحبة وتقدير كبيرين من جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية، أن الفنان هاني شاكر من المقرر أن يتوجه خلال الساعات المقبلة إلى فرنسا لاستكمال بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية، وذلك وفقًا لتوصيات الفريق الطبي المعالج.

كما أعرب مصطفى كامل، عن خالص تقديره وامتنانه لكل من تواصل وحرص على الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان الكبير، سواء من الزملاء الفنانين أو من جمهور ومحبي هاني شاكر في مصر والعالم العربي، مؤكدًا أن هذه المحبة الكبيرة تعكس المكانة الرفيعة التي يحتلها في قلوب الجميع.

ودعت نقابة المهن الموسيقية الله عز وجل أن يتم على الفنان الكبير هاني شاكر نعمة الصحة والعافية، وأن يعود قريبًا إلى أسرته وجمهوره ومحبيه وهو في أفضل حال.