خطة حكومية وبرلمانية لإحياء الأندية الجماهيرية.. تشريعات جديدة للاستثمار الرياضي

تتجه الحكومة ومجلس النواب إلى وضع خطة متكاملة لإحياء الأندية الجماهيرية وتعزيز مواردها المالية، عبر تشريعات جديدة تستهدف فتح الباب أمام الاستثمار الرياضي وتنظيم عمل الأكاديميات، بما يضمن الاستفادة من المواهب الرياضية في مصر.

وفي هذا السياق، كشف النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن اعتزامه التقدم بمشروع قانون جديد يستهدف دعم الاستثمار في الأندية الشعبية، بما يسهم في تطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وأوضح مجاهد أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى فتح المجال أمام شراكات بين الأندية والقطاع الخاص، بما يوفر مصادر تمويل جديدة تساعد تلك الأندية على تطوير بنيتها التحتية وتحسين مستوى فرقها الرياضية.

تشريع لتنظيم أكاديميات الرياضة

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن هناك توجهًا أيضًا لإصدار تشريع ينظم عمل أكاديميات الرياضة في مصر، من خلال وضع إطار قانوني يضمن حوكمة عملها، بما يدعم استفادة الدولة من المواهب الرياضية التي تخرج منها ويسهم في اكتشاف اللاعبين الموهوبين ورعايتهم بشكل أفضل.

عودة الجماهير أولوية لدعم الأندية

وأكد مجاهد أن عودة الجماهير إلى المدرجات تمثل أولوية مهمة لدعم الأندية الشعبية وإعادة الحيوية إلى المنافسات الرياضية، مشيرًا إلى أن وجود الجمهور يعد عنصرًا أساسيًا في تطوير الرياضة المصرية واستعادة أجواء الحماس في الملاعب.

وأضاف أن الحكومة تتعاون مع البرلمان بشكل مستمر وتستمع إلى مقترحاته لتطوير التشريعات الرياضية بما يواكب التطورات العالمية في صناعة الرياضة.

تنسيق حكومي لإنشاء صناديق استثمار رياضي

وفي سياق متصل، سبق أن أكد وزير الشباب والرياضة، خلال استضافته في حزب مستقبل وطن، أن هناك تنسيقًا يجري بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاستثمار لإنشاء صناديق استثمارية تعزز الاستثمار في المجال الرياضي.

وأوضح أن هذه الصناديق تستهدف دعم الأندية الجماهيرية التي تراجع دورها خلال السنوات الماضية، إلى جانب مساندة لاعبي الرياضات الفردية، فضلاً عن تقديم الدعم لنجوم الرياضة بعد اعتزالهم الملاعب.

خطة لإعادة الحيوية للأندية الجماهيرية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة لإعادة الحيوية إلى الأندية الجماهيرية، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دورًا فاعلًا من القطاع الخاص، إضافة إلى دعم المواطنين المنتمين لهذه الأندية.

ومن جانبه، قال جوهر نبيل إن صناديق الاستثمار التي تعتزم الوزارة إنشاءها ستكون بمثابة سند حقيقي للأندية الجماهيرية، بما يساعدها على تطوير نشاطها الرياضي وتحقيق الاستقرار المالي، إلى جانب دعم المواهب الرياضية في مختلف الألعاب.