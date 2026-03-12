في بيان رسمي.. وزير الرياضة يوجه بحوكمة الأنشطة وترشيد الإنفاق

وجه جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة عبر بيان رسمي بحوكمة الأنشطة وترشيد الإنفاق واتخاذ عديد الإجراءات التنظمية .

وجاء بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:

وجه وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية داخل قطاعات ومنشآت الوزارة والمديريات، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة إدارة الأزمات المركزية بمجلس الوزراء بشأن حزمة الإجراءات الحكومية الخاصة بترشيد الإنفاق وترشيد الاستهلاك.وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على حوكمة الأنشطة والفعاليات المختلفة بما يحقق كفاءة إدارة الموارد، مع إعادة تنظيم بعض البرامج والفعاليات بما يتماشى مع التوجهات الحكومية بالإضافة إلى فتح مسارات جديدة ووضع آليات تضمن استمرار تنفيذ الأنشطة الخاصة بالنشء والشباب بالتعاون مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص.أضاف وزير الرياضة أن هذه السياسات سيتم تنفيذها بالتوازي مع الاستمرار في تكثيف الأنشطة والبرامج الموجهة للنشء والشباب داخل مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق وترشيد الموارد، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.