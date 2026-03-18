تدشين كنيسة السيدة العذراء بنجع حمادي وسط حضور كنسي وشعبي كبير.. صور

دشن نيافة الأنبا بضابا، أسقف إيبارشية نجع حمادي، كنيسة السيدة العذراء بمدينة نجع حمادي، وسط أجواء روحية مميزة.

تدشين كنيسة العذراء

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، الأباء كهنة الكنيسة، وعدد كبير من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

ودُشن المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء ، والمذبح البحري على اسم الشهيد أبي سيفين، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مارجرجس، كما دشن نيافته شرقيات الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب).

واختُتمت صلوات التدشين والقداس وسط أجواء روحية مملوءة بالفرح، حيث عبّر الحضور عن سعادتهم بهذا الحدث الكنسي الهام، مؤكدين أن تدشين الكنيسة يمثل إضافة روحية وخدمية جديدة لأبناء الإيبارشية، ونقطة انطلاق لمزيد من العمل الرعوي وخدمة الشعب في مدينة نجع حمادي