لغز البيتزا القاتلة.. مأساة غامضة تنهي حياة أسرة كاملة|وأقاربهم: غياب 35 ساعة دفعنا لكسر الباب

في واحدة من أكثر الوقائع إيلاما وغموضا التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت قوائم "الترند" خلال الساعات الماضية.

وخيم الحزن والصدمة على الجميع بعد الإعلان عن وفاة أسرة كاملة في ظروف مأساوية أثارت الكثير من التساؤلات والقلق.

وبدأت القصة باختفاء مفاجئ لأفراد الأسرة وانقطاع تام في التواصل معهم استمر لأكثر من 35 ساعة، ما أثار شكوك المقربين ودفعهم لمحاولة الاطمئنان عليهم.

وبالفعل تم العثور على الأسرة داخل شقتهم وقد فارقوا الحياة في مشهد مأساوي يصعب استيعابه.

وفي هذا الصدد، قال أحد أقاربهم ومعارفهم: "لاحظنا إن مفيش أي تواصل مع الأسرة لأكتر من 35 ساعة، لا رد على مكالمات ولا رسائل، وده خلانا نقلق جدا عليهم".

وأضاف أحد أقاربهم- خلال تصريحات لهم: "حاولنا بكل الطرق نطمن، كلمناهم كتير وخبطنا على الباب، لكن مفيش أي استجابة، والشك بدأ يكبر لحظة بعد لحظة".

وتابع: "في النهاية اضطرينا نتصرف ونشوف في إيه وكسرنا الباب، لكن اللي لقيناه كان صدمة كبيرة لينا كلنا".

واختتم: "اكتشفنا إن الأسرة كلها جوه الشقة وقد فارقوا الحياة، وكان مشهد صعب جدا ومفجع ومش سهل حد يستوعبه".

والجدير بالذكر، أن تغلق صفحة هذه المأساة تاركة خلفها حزنا ثقيلا وأسئلة لم تجد إجابات بعد، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات من حقائق قد تفسر هذا الرحيل الغامض.

وبين صدمة الفقد وغموض النهاية، تبقى القصة جرحا مفتوحا في قلوب كل من تابعها، وتذكيرا قاسيا بمدى هشاشة اللحظات التي قد تتغير فيها الحياة بالكامل دون سابق إنذار.