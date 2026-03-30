إسبانيا تخوض تدريبها الأخيرة استعدادا لمواجهة مصر وديا ..صور

يختتم منتخب إسبانيا تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة منتخب مصر غدا ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

استهل المنتخب الإسباني تحضيراته للمونديال بفوز كاسح على منتخب صربيا (3-0) الجمعة الماضية، حيث سجل مهاجم ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 16 و43، وأضاف البديل فيكتور مونيوز فيلانوفا مهاجم أوساسونا الهدف الثالث في الدقيقة 72.

ويتولى لويس دي لا فوينتي (64 سنة) تدريب منتخب إسبانيا منذ 1 يناير 2023، وقاد الفريق في 38 مباراة حقق الفوز في 31 مباراة وتعادل في 4 وخسر 3، وسجل اللاعبون تحت قيادته 117 هدفًا بمعدل يزيد عن 3 أهداف لكل مباراة، بينما استقبلت شباكه 45 هدفًا.

وتضم قائمة المنتخب الإسباني الحالية 26 لاعبًا تقلصت إلى 25 بعد استبعاد مارتن زوبيميندي لاعب وسط أرسنال بداعي الإصابة.

ومن أبرز الأسماء: ثنائي برشلونة بيدري وفيرمين لوبيز، لاعب وسط مانشستر سيتي رودري، ميكيل أويارزابال والنجم الشاب لامين يامال جناح برشلونة بقيمة سوقية تصل 200 مليون يورو.

وتصل القيمة السوقية الإجمالية للمنتخب الإسباني إلى 1.31 مليار يورو، بمتوسط أعمار 26 سنة و6 أشهر، ويضم 7 لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية منهم 6 في الدوري الإنجليزي ولاعب واحد في الدوري الألماني.