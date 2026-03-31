قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
الجيزة تحتفل بعيدها القومي الـ107.. الأنصاري : نستحضر تضحيات أهالي نزلة الشوبك .. صور
english EN
أصل الحكاية

خطوات بسيطة قد تعالج الكبد الدهني دون أدوية

خطوات بسيطة قد تعالج الكبد الدهني دون أدوية
خطوات بسيطة قد تعالج الكبد الدهني دون أدوية
ولاء خنيزي

يُعتبر الكبد الدهني من الحالات المرضية الصامتة التي تتطور تدريجيًا دون ظهور أعراض واضحة في بداياتها، الأمر الذي يجعله خطرًا خفيًا قد لا يتم اكتشافه إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية.

وعلى الرغم من القلق الذي يسببه التشخيص، يؤكد الأطباء أن هذه الحالة تُعد من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها وتحسينها، بل والشفاء منها في كثير من الحالات، خاصة في المراحل المبكرة، ودون الحاجة إلى تدخل دوائي، وفقًا لما أشار إليه تقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

ما المقصود بالكبد الدهني؟

يحدث الكبد الدهني، وخاصة غير الكحولي منه، نتيجة تراكم الدهون داخل خلايا الكبد بشكل غير طبيعي. ولا يرتبط ذلك فقط بزيادة الوزن، بل يعكس خللًا في طريقة تعامل الجسم مع الطاقة، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بمقاومة الأنسولين.

في هذه الحالة، يفقد الجسم قدرته على استخدام الأنسولين بشكل فعال، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، فيقوم الكبد بتحويل هذا الفائض إلى دهون تتراكم داخله تدريجيًا. ومع استمرار الحالة، قد تتطور إلى التهابات وأضرار في أنسجة الكبد إذا لم يتم التعامل معها مبكرًا.

لماذا لا تُعد الأدوية الخيار الأساسي؟

يشير الأطباء إلى أن العلاج الدوائي لا يُعتبر الخطوة الأولى في المراحل المبكرة من الكبد الدهني، لأن السبب الجوهري للمرض يرتبط بشكل مباشر بنمط الحياة اليومي، مثل العادات الغذائية غير الصحية، وقلة الحركة، واضطرابات النوم، إلى جانب التوتر المستمر.

لذلك، يتركز العلاج في الأساس على تعديل نمط الحياة وتحسين السلوكيات الصحية بدلًا من الاعتماد المباشر على الأدوية.

فقدان الوزن ودوره في العلاج

تُظهر الدراسات أن خسارة ما بين 7% إلى 10% من وزن الجسم يمكن أن تُحدث تحسنًا واضحًا في حالة الكبد، من خلال تقليل تراكم الدهون والحد من الالتهابات.

وفي المراحل المبكرة، قد يساعد هذا التغيير بشكل كبير في عكس مسار المرض. ولا يتطلب ذلك اتباع أنظمة غذائية صارمة، بل يعتمد على خطوات تدريجية قابلة للاستمرار.

نظام غذائي يساعد على التعافي

يُعد الغذاء عنصرًا أساسيًا في تحسين صحة الكبد، حيث يوصي المختصون غالبًا باتباع نظام غذائي قريب من النظام المتوسطي، لما له من دور فعّال في تقليل الالتهابات وتحسين استجابة الجسم للأنسولين.

ويعتمد هذا النظام على:

  • الاعتماد على الحبوب الكاملة بدلًا من المكررة.
  • الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة.
  • استخدام الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.
  • تناول البروتينات الخفيفة مثل الأسماك والبقوليات.

في المقابل، يُنصح بتقليل السكريات، والمشروبات المحلاة، والأطعمة المصنعة، نظرًا لتأثيرها السلبي على صحة الكبد وزيادة العبء عليه.

النشاط البدني وأهميته

لا يشترط ممارسة تمارين شاقة، إذ إن النشاط البدني المعتدل مثل المشي السريع لمدة نصف ساعة يوميًا يمكن أن يُحدث فرقًا ملحوظًا في الحالة الصحية للكبد.

يساهم هذا النشاط في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل تراكم الدهون داخل الكبد، مع التأكيد على أن الانتظام أهم من شدة التمرين.

النوم والتوتر وتأثيرهما على الكبد

تلعب جودة النوم ومستويات التوتر دورًا مهمًا في صحة الكبد، حيث إن قلة النوم قد تزيد من مقاومة الأنسولين، بينما يؤدي التوتر المزمن إلى زيادة هرمونات تعزز تخزين الدهون في الجسم.

لذلك، يُعد تحسين النوم وإدارة التوتر من العوامل الأساسية في دعم عملية التعافي.

التحذير من الأنظمة السريعة

يلجأ البعض إلى الحميات القاسية أو أنظمة "الديتوكس" بهدف فقدان الدهون بسرعة، إلا أن هذه الأساليب غالبًا ما تكون غير فعالة وقد تكون ضارة بالصحة.

ويؤكد الأطباء أن الكبد يمتلك قدرة طبيعية على تنظيف نفسه، لكنه يحتاج إلى نمط حياة صحي ومتوازن يساعده على أداء وظائفه بكفاءة دون إجهاد إضافي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رفع درجة الاستعداد القصوى بالإسكندرية لمواجهة "تقلبات الطقس" غداً الأربعاء

جهود جامعية

جامعة أسوان توقع بروتوكول لتعزيز فرص التوظيف وربط التعليم بسوق العمل

محافظ القاهرة

محافظة القاهرة تعلن تطبيق نظام العمل أونلاين

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

المزيد