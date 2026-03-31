الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يكرم فريق كرة اليد بنادي بني سويف الرياضي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كرّم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، فريق كرة اليد والجهاز الفني بنادي بني سويف الرياضي، بحضور مجلس إدارة النادي، حيث أهدى المحافظ درع المحافظة للفريق تقديرًا لما حققوه من إنجاز رياضي متميز يتمثل في التتويج بلقب الدوري والصعود إلى الدوري الممتاز.

وهنأ المحافظ الفريق والجهاز الفني بهذا الإنجاز الكبير، مشيدًا بالأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون طوال الموسم، وما أظهروه من روح قتالية عالية وانضباط فني، أسهم في تحقيق سلسلة من الانتصارات المتتالية التي مكنت الفريق من اعتلاء صدارة الدوري وحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.

وأكد المحافظ دعمه لمقترح منظومة لاكتشاف الموهوبين رياضيًا بكل مراكز المحافظة، من خلال فرق "كشافين" بالمراكز المختلفة، بما يسهم في اكتشاف العناصر المتميزة في مختلف الألعاب الرياضية، ورعايتها وصقل مهاراتها، وصناعة أجيال جديدة قادرة على تمثيل المحافظة ورفع اسمها في مختلف المحافل الرياضية.

كما أشاد نائب المحافظ، السيد بلال حبش، بما حققه الفريق من إنجاز، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس وجود منظومة عمل متكاملة داخل النادي، وجهدًا كبيرًا بذله اللاعبون والجهاز الفني والإداري للوصول إلى هذه النتيجة المشرفة، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح في المنافسات المقبلة.

وهنأ كامل غطاس، السكرتير العام، الفريق والجهاز الفني، مؤكدًا على ما أشار إليه المحافظ بضرورة الحفاظ على هذا المستوى المتميز، والاستمرار في بذل الجهد والعمل المنظم، بما يضمن استمرار النجاحات في الدوري الممتاز وتمثيل المحافظة بشكل يليق بها.

ومن جانبه أكد اللواء سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة النادي، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تخطيط وجهد متواصل من جميع عناصر المنظومة داخل النادي، مشيرًا إلى أن الصعود إلى الدوري الممتاز يمثل محطة مهمة في تاريخ النادي، وبداية لمرحلة جديدة من الطموحات والتحديات.

وأعرب الكابتن أحمد أبوزيد، المدير الفني للفريق ، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ بني سويف على دعمه واهتمامه، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق يهدف إلى تقديم أداء مشرف في الدوري الممتاز يليق باسم المحافظة والنادي.

وشهد اللقاء حضور بلال حبش نائب المحافظ، كامل غطاس السكرتير العام، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، واللواء سامي توفيق رئيس مجلس إدارة النادي، وعلي جابر نائب رئيس مجلس الإدارة، وياسر التوني أمين الصندوق، ومصطفى شعبان، ومحمد الجبالي، ولطفي أبوزيد أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الكابتن أحمد أبوزيد المدير الفني للفريق، ومحمد سيد المنسق الإعلامي للفريق.

ويأتي هذا التكريم في أعقاب الإنجاز التاريخي الذي حققه نادي بني سويف الرياضي بتتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى وصعوده إلى الدوري الممتاز، بعد موسم استثنائي قدم خلاله الفريق أداءً قويًا وثابتًا، نجح من خلاله في تحقيق سلسلة من الانتصارات التي أهلته لاعتلاء القمة وحسم اللقب وسط إشادة واسعة من الجماهير والمتابعين، ليُعد هذا الصعود نقطة تحول مهمة في مسيرة النادي وبداية لمرحلة جديدة من المنافسة على مستوى أعلى.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
