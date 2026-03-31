كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف تنظم معرضاً للكتاب

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وبالتعاون مع إدارة رعاية الشباب ومجلس اتحاد الطلاب معرض الكتاب السنوي بمقر الكلية، الذي يعد الحدث الثقافي الأبرز لهذا الأسبوع.

جاء ذلك بإشراف الدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة هبة الله أبو النيل، عميد الكلية، والدكتور محمود الشهاوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور هيثم ناجي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنظيم الأستاذة هبة حسين، مديرة رعاية الشباب بالكلية .

وأشار الدكتور طارق علي، إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار حرص جامعة بني سويف المستمر على دعم الأنشطة الثقافية وتنمية الوعي المعرفي لدى الطلاب، مؤكداً أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشمل بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته الفكرية من خلال القراءة والاطلاع.

كما وجه رئيس الجامعة، الدعوة لجميع طلاب الكلية والجامعة لزيارة المعرض واستغلال هذه الفرصة الثقافية المتميزة، مؤكداً على أهمية القراءة في تعزيز الأنشطة الطلابية الهادفة وتوسيع المدارك المعرفية للشباب الجامعي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة الله أبو النيل، عميد الكلية، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من الكتب في مختلف المجالات العلمية، الأدبية، والتثقيفية بأسعار مخفضة تناسب الطلاب، مشيرةً إلى أن المعرض يستمر لمدة أسبوع كامل اعتباراً من اليوم، لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب لزيارته والاستفادة من محتواه.



