الغربية تستعد لانطلاق احتفالية يوم الشهيد

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم، اللواء أحمد حسن أبو شرق، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وذلك استعدادًا لانطلاق احتفالية تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع الجمعية، في إطار إحياء ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، أعرب محافظ الغربية عن تقديره العميق لتضحيات شهداء مصر الأبرار ومصابي العمليات الحربية، مؤكدًا أن دماءهم الطاهرة ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وأن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل أمن مصر واستقرارها،مؤكدًا أن إحياء ذكرى يوم الشهيد يحمل رسالة تقدير ووفاء لأسر الأبطال الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعًا عن الوطن، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على تنظيم هذه الاحتفالية سنويًا تقديرًا لتلك التضحيات وترسيخًا لقيم الانتماء والولاء لدى الأجيال الجديدة.

من جانبه، أعرب اللواء أحمد حسن أبو شرق عن تقديره لاهتمام محافظة الغربية بتنظيم احتفالية يوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء والمصابين، مؤكدًا أن جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تواصل تقديم أوجه الرعاية والدعم لأبطال القوات المسلحة وأسرهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.

تبادل الدروع التذكارية

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، حيث أهدى مدير الجمعية درع جمعية المحاربين القدماء لمحافظ الغربية تقديرًا لجهود المحافظة في دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين، فيما أهدى المحافظ درع محافظة الغربية لمدير الجمعية، تأكيدًا على عمق التعاون والتقدير المتبادل في سبيل تكريم أبطال الوطن.