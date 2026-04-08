أخبار التكنولوجيا..ببطارية 6000 مللي أمبير وشاشة 120 هرتز شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد وتطبيق جديد للذكاء الاصطناعي يعمل دون اتصال بالإنترنت

ببطارية 6000 مللي أمبير وشاشة 120 هرتز.. شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد

أعلنت شركة شاومي بالفعل عن هاتف Redmi A7 Pro في أسواق أوروبا وآسيا . وستطرح الشركة هذا الطراز في 13 أبريل إليك كل ما تتوقعه من الهاتف.

يأتي هاتف Redmi A7 Pro بشاشة IPS LCD مقاس 6.9 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. ويعمل بمعالج Unisoc T7250 بتقنية 12 نانومتر، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

على الجانب الآخر يعمل الهاتف بأنظمة تشغيل Xiaomi HyperOS 3 المستند إلى Android 16

أما بالنسبة للكاميرا، فيأتي هاتف Redmi A7 Pro مزودًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

هيقلب الموازيين.. تطبيق جديد للذكاء الاصطناعي يعمل دون اتصال بالإنترنت

أطلقت جوجل تطبيق إملاء يعمل بالذكاء الاصطناعي يعمل دون اتصال بالإنترنت على نظام iOS

سيقوم النص الناتج بتسهيل ما قلته، والتخلص من الترددات والكلمات غير المتوقعة.



يعد تطبيق جوجل الجديد "جوجل إيه آي إيدج إيلوكوينت" ، والذي أُطلق يوم الاثنين، هو تطبيق إملاء ذكي يعمل دون اتصال بالإنترنت.

ويقدم التطبيق مجموعة من الميزات المتقدمة التي تُحوّل كلماتك المتلعثمة إلى نص قابل للاستخدام دون الحاجة إلى أي تعديل تقريبًا.

واتساب يضيف ميزة عزل الضوضاء لمكالمات الصوت والفيديو

بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة إلغاء الضوضاء للمكالمات الصوتية والمرئية وذلك مع آخر تحديث تجريبي لتطبيق واتساب على نظام أندرويد.

ويُقدّم واتساب ميزةً جديدةً تُمكّن بعض المستخدمين من تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات الصوتية والمرئية.

وتعمل هذه الخاصية الجديدة على تصفية ضوضاء الخلفية تلقائيًا، مما يجعل المحادثات الصوتية أكثر وضوحًا.

ومن جانبه أعلن واتساب عن ميزة جديدة تُقلل من تأثير كتم الضوضاء أثناء المكالمات وتحسن هذه الميزة وضوح المكالمات عن طريق تقليل أصوات الخلفية، مثل ضوضاء المرور والرياح وأي بيئة مزدحمة و تعمل الميزة على تصفية الضوضاء غير المرغوب فيها في الوقت الفعلي دون التأثير على صوت المتحدث، مما يُحسّن جودة الصوت ويجعل المحادثات أكثر طبيعية وسهولة في الفهم.

ببطارية ضخمة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة Realme هاتف C100 5G ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير بسعر أقل من 220 دولارًا.

يأتي الهاتف ليستهدف شريحة المستهلكين ذوي الميزانية المحدودة، مع التركيز على سعة البطارية والأداء اليومي.

يتميز هاتف Realme C100 بشاشة IPS LCD مقاس 6.8 بوصة بدقة HD+. ويدعم معدل تحديث 144 هرتز، مما يوفر تجربة تصفح وتفاعل أكثر سلاسة.

يتوفر الجهاز بلونين: البنفسجي والأخضر وتشمل الميزات الإضافية حماية من دخول الماء والغبار بمعيار IP64، وماسح بصمات الأصابع مثبت على الجانب.