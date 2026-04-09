رسائل ردع حاسمة من القاهرة.. الموقف المصري يعزز توازن القوة في الخليج

أكد فيصل الصواغ أن التحركات المصرية الأخيرة تعكس موقفًا عربيًا حازمًا يعيد تشكيل معادلة الردع في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن إعلان مصر اعتبار المساس بأمن الكويت بمثابة تهديد مباشر لها، يجسد وضوحًا في الرؤية الاستراتيجية ويعزز مفهوم الأمن العربي المشترك.



زيارة وزير الخارجية المصري

أوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن زيارة وزير الخارجية المصري إلى الكويت تحمل دلالات سياسية مهمة، كونها رسالة استباقية تعكس ما يمكن وصفه بـ"فيتو عربي"، يهدف إلى ردع إيران وتحذيرها من أي مساس بالسيادة الكويتية، مؤكدًا أن أي تهديد سيُقابل بثقل استراتيجي مصري واضح.



الموقف الأمريكي الرافض للمقترحات

وأشار الصواغ إلى أن الموقف الأمريكي الرافض للمقترحات الإيرانية الأولية، التي جاءت عقب انطلاق محادثات من باكستان، يكشف محدودية فاعلية المسار الدبلوماسي مع طهران، خاصة في ظل اعتمادها على أدوات التصعيد العسكري.

عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ



وأضاف أن الهجمات التي استهدفت الكويت وعددًا من دول مجلس التعاون الخليجي، باستخدام عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، تمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات التي لم تصمد سوى لساعات، ما يبرز الحاجة إلى موقف عربي موحد تقوده مصر، للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى الإقليمية التي تهدد استقرار الخليج.

https://www.youtube.com/shorts/H3lSCzZ5ocQ