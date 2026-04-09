هاني سعيد: لمسة اليد جدلية.. وعدم احتسابها هو القرار الأقرب

يرى هاني سعيد، نجم الكرة المصرية السابق والمدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن لقطة لمسة اليد في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري، تعد من الحالات الجدلية التي تحتمل أكثر من قرار تحكيمي.

وقال هاني سعيد خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “أراها حالة جدلية، لكن الأقرب بالنسبة لي أنها ليست ركلة جزاء لصالح الأهلي”.

وتحدث عن مستوى أحمد سيد زيزو مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه قدم أداءً جيدًا خلال مباراتي السعودية وإسبانيا، رغم تعرضه لبعض الانتقادات، لافتًا إلى أن المنتخب لم يكن هجوميًا بشكل كافٍ في مواجهة إسبانيا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رفضه ربط تقييم أداء اللاعبين بالمقابل المادي، موضحًا أن تراجع المستوى أو التألق لا يرتبط بقيمة العقد الذي يبرمه النادي مع اللاعب، بل بعوامل فنية وظروف داخل الملعب.