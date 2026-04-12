رياضية لافتة.. كل ما تريد معرفته عن لوتس أميرا 2026

أعلنت شركة لوتس عن طرازها الجديد لوتس أميرا موديل 2026، وهي سيارة رياضية بريطانية، وتنتمي لإميرا لفئة السيارات الكوبيه الفاخرة، تمثل آخر عهود محركات الاحتراق الداخلي في الشركة، وتجمع بين التصميم الهجومي والأداء العالي.

محرك لوتس أميرا موديل 2026

تحصل سيارة لوتس أميرا موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، سوبر تشارج من تويوتا، وتنتج قوة تصل إلى 400 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع من 0 وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.2 ثانية .

ويوجد من سيارة لوتس أميرا موديل 2026 محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو من مرسيدس-AMG، وتنتج قوة 360 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية .

ويوجد من سيارة لوتس أميرا موديل 2026 إصدار خاص (Bathurst Edition)، ويعتبر أقوى نسخة بمحرك 4 سلندر، وتتنتج قوة 503 حصان، وعزم دوران 600 نيوتن متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لوتس أميرا موديل 2026

تمتلك سيارة لوتس أميرا موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، تصميم انسيابي هجومي مستوحى من طراز إفيجا الكهربائي، ومصابيح LED أمامية وخلفية بتصميم حديث، وبها عجلات رياضية خفيفة الوزن مقاس 20 بوصة، وبها جناح خلفي ثابت بلمسات أيروديناميكية في نسخ الأداء العالي، وبها مواد فاخرة، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 10.2 بوصة، وبها Apple CarPlay ، وبها Android Auto، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة.

تاريخ شركة لوتس في صناعة السيارات

تأسست شركة لوتس البريطانية للسيارات عام 1952 على يد كولن تشابمان في نورفولك، بـ إنجلترا، واشتهرت عالمياً بإنتاج سيارات رياضية خفيفة الوزن ذات هندسة دقيقة، ورشيقة الأداء، وتميز تاريخها بابتكارات رائدة في التصميم الهيكلي وحصدت بطولات عديدة في الفورمولا 1، وتستحوذ مجموعة جيلي الصينية على أغلبية أسهمها منذ عام 2017 .