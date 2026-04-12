قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم
أحذر.. عقوبات صارمة لإرسال رسائل دون إذن في شم النسيم
خبراء يوضحون العائق أمام التوسع في الطاقة النظيفة: مصر لديها قدرة إنتاجية تتجاوز 60 ألف ميجاوات
اقتحامات متواصلة للمسجد الأقصى بقيادة بن غفير ومشاركة مستوطنين
ترامب يعلن حصارا بحريا على مضيق هرمز ويهدد بتصعيد عسكري
760 جنيها دفعة واحدة.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر
البرلمان العربي يقود تحركا دوليا لوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
هرمز يشعل الأزمة.. مفاوضات باكستان بين واشنطن وطهران تصل إلى طريق مسدود وتهدد بانفجار جديد
ترامب: سنبدأ في تدمير الألغام التي وضعها الإيرانيون في مضيق هرمز
مواعيد مباريات منتخب مصر 2008 لكرة اليد في بطولة البحر المتوسط
نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو
بمشاركة وزراء وفنانين.. مبادرات وحملات لترشيد استهلاك الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رياضية لافتة.. كل ما تريد معرفته عن لوتس أميرا 2026

لوتس أميرا موديل 2026
لوتس أميرا موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة لوتس عن طرازها الجديد لوتس أميرا موديل 2026، وهي سيارة رياضية بريطانية، وتنتمي لإميرا لفئة السيارات الكوبيه الفاخرة، تمثل آخر عهود محركات الاحتراق الداخلي في الشركة، وتجمع بين التصميم الهجومي والأداء العالي.

لوتس أميرا موديل 2026

محرك لوتس أميرا موديل 2026

تحصل سيارة لوتس أميرا موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، سوبر تشارج من تويوتا، وتنتج قوة تصل إلى 400 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع من 0 وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.2 ثانية .

لوتس أميرا موديل 2026

ويوجد من سيارة لوتس أميرا موديل 2026 محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو من مرسيدس-AMG، وتنتج قوة 360 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية .

لوتس أميرا موديل 2026

ويوجد من سيارة لوتس أميرا موديل 2026 إصدار خاص (Bathurst Edition)، ويعتبر أقوى نسخة بمحرك 4 سلندر، وتتنتج قوة 503 حصان، وعزم دوران 600 نيوتن متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لوتس أميرا موديل 2026

تمتلك سيارة لوتس أميرا موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، تصميم انسيابي هجومي مستوحى من طراز إفيجا الكهربائي، ومصابيح LED أمامية وخلفية بتصميم حديث، وبها عجلات رياضية خفيفة الوزن مقاس 20 بوصة، وبها جناح خلفي ثابت بلمسات أيروديناميكية في نسخ الأداء العالي، وبها مواد فاخرة، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 10.2 بوصة، وبها Apple CarPlay ، وبها Android Auto، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة.

لوتس أميرا موديل 2026

تاريخ شركة لوتس في صناعة السيارات

تأسست شركة لوتس البريطانية للسيارات عام 1952 على يد كولن تشابمان في نورفولك، بـ إنجلترا، واشتهرت عالمياً بإنتاج سيارات رياضية خفيفة الوزن ذات هندسة دقيقة، ورشيقة الأداء، وتميز تاريخها بابتكارات رائدة في التصميم الهيكلي وحصدت بطولات عديدة في الفورمولا 1، وتستحوذ مجموعة جيلي الصينية على أغلبية أسهمها منذ عام 2017 .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نمير عبد المسيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

