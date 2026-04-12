أسعار ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 في السعودية

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2026، وتنتمي أوتلاندر لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين لمسة عصرية وتجهيزات تقنية متكاملة تناسب التنزه العائلي، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، نيسان إكس تريل، وهوندا CR-V، وتويوتا راف فور .

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2026

مواصفات ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية ضخمة ، وبها مصابيح LED منقسمة تمنحها هيبة واضحة على الطريق، وبها عجلات كبيرة مقاس 20 بوصة، وبها خطوط جانبية حادة .

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2026

ويوجد بـ سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2026 أيضا، مقاعد جلدية فاخرة بنمط شبه أنيلين مريحة للغاية، ولوحة قيادة ناعمة الملمس، ويبرز البلاستيك الصلب في بعض أجزاء الأبواب، وبها شاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام وتدعم التقنيات الحديثة، وبها شاشة عرض رأسية (Head-up Display)، ونظام صوتي من ياماها مكون من 12 مكبر صوت، وبها عزل صوتي عن الضجيج الخارجي .

محرك ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2026

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2026

تحصل سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 174 حصان، وعزم دوران 279 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.6 ثانية .

سعر ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2026

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 138 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 177 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة ميتسوبيشي في صناعة السيارات

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2026

تأسست ميتسوبيشي موتورز عام 1970، ولكن تاريخها في إنتاج السيارات بدأ عام 1917 بتقديم طراز A، كأول سيارة يابانية يتم إنتاجها بكميات تجارية، وركزت الشركة على الابتكار والتقنيات العالية، ونجحت في تحقيق سمعة قوية عالمياً خاصة في مجالات الدفع الرباعي وسيارات السباق، واحتفلت بمرور 100 عام على إنتاجها لأول سيارة في عام 2017.