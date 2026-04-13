حكام مباريات الاثنين بالجولة الرابعة لمجموعة البقاء في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم الإثنين في الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية لمجموعة البقاء في الموسم 67 لدوري (نايل). ويشهد الدوري المصري اليوم الإثنين 4 مواجهات ’ حيث يستضيف غزل المحلة فريق وادي دجلة على ملعب المحلة ويلعب فاركو مع حرس الحدود على ملعب الجيش ببرج العرب في تمام الخامسة. أما في الثامنة فيلتقي البنك الأهلي مع المقاولون العرب على ملعب القاهرة.

فيما يستضيف ملعب جهاز الرياضة لقاء طلائع الجيش مع بتروجت.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

-غزل المحلة × وادي دجلة: السيد منير (حكماً للساحة) ’ محمد مصطفى إسماعيل و أحمد عبد الغني(مساعدين) ’ احمد ماجد (حكماً رابعاً) ’ الدولي حسام عزب وأحمد حامد فهيم (تقنية الفيديو).

- فاركو × حرس الحدود : الدولي محمد معروف (حكماً للساحة) ’عدي عيد وحامد الشحات (مساعدين) ’ أحمد عبد الله(حكماً رابعاً) ’ الدولي عبد العزيز السيد وعمرو السيد (تقنية الفيديو).

- طلائع الجيش× بتروجت: أحمد جمال(حكماً للساحة) ’ عمر فتحي ومحمد ابورحاب (مساعدين) ’ أحمد حمدي (حكماً رابعاً) ’ محمود الدسوقي وهيثم الشريف (تقنية الفيديو).

- البنك الأهلي × المقاولون العرب: محمد عباس قابيل (حكما للساحة) ' محمد محمود لطفي وكريم زكي (مساعدين) ' محمد ممدوح (حكما رابعا)' احمد جابر ومحمد العيوطي(تقنية الفيديو).