حرمان فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية لهذا السبب | مستند

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم 462 لسنة 2026، بحرمان سيدة فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها لدواعٍ أمنية.

نص القرار، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على تحرم شريهان أحمد حسنين حماد فلسطينية الجنسية مواليد فلسطين في 18/8/1985 من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السادسة/1 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواع أمنية، ونشر هذا القرار في الوقائع المصرية.