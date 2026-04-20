اليوم.. ختام أكبر مؤتمر طبى برعاية "فيفا"بمشاركة وفد المنتخبات الوطنية

تختتم اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر فيفا (أيزوكينيتيك)، الذى أقيمت فعالياته في أثينا بمشاركة وفد من الأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية المصرية.

ويعتبر المؤتمر من أعرق وأكبر المؤتمرات الطبية الرياضية لكرة القدم برعاية فيفا، الذي انطلق تحت عنوان "مؤتمر فيفا- أيزوكينيتيك - العودة للأداء الرياضي".

وضم الوفد المصري: الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وطبيب منتخب مصر الأول، د. أحمد مطر ، د. مصطفى صدقي، د. عمرو طه، ود.محمد الششتاوي.

واستعرض د. أبوالعلا، خلال محاضرته بالمؤتمر، بحثاً عن استخدام اللاعبين الدوليين للأدوية المضادة للالتهابات والمسكنات، في تطور لافت لمنظومة الطب الرياضى للمنتخبات الوطنية المصرية، حيث أصبحت أبحاثها، مرجعية للمنتخبات الأخرى في العالم.

كما قدم الدكتور عمرو طه، بحثاً عن القياسات الخاصة بالعضلات المحيطة بمصل الفخذ، وكيفية الوقاية من إصابات الحوض، باستخدام هذه القياسات، وذلك أثناء فترة إعداد منتخب الناشئين، المشارك في كأس العالم بقطر.

كما استعرض الدكتور محمد أبوالعلا، خلال جلسات المؤتمر، بحثاً مشتركاً عن معايير استخدام أشعة الرنين المغناطيسي لاتخاذ قرارات العودة للملعب، والوقاية من تكرار الإصابات.

ويعد المؤتمر، الأقوى في مجال طب كرة القدم في العالم، ويضم نخبة من الأطباء والباحثين في مجال الطب الرياضي وطب كرة القدم من جميع أنحاء العالم.