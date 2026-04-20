شوبير عن أزمة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي: على الشعوب الابتعاد عن الخلافات السياسية

علق الإعلامي أحمد شوبير على أحداث مباراة أولمبيك أسفي ضد اتحاد العاصمة الجزائري ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية : ما يحدث بين الفرق العربية غير مقبول.. مذهول من تصرفات الجماهير ويجب أن تبتعد الشعوب عن الخلافات السياسية لأن مصير الخلافات إلى زوال.

تأهل اتحاد العاصمة لمواجهة الزمالك

ونجح اتحاد العاصمة الجزائري في حجز مقعده في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، عقب تعادله مع أولمبيك آسفي المغربي في مواجهة قوية أُقيمت أمس الأحد، ليحسم التأهل مستفيدًا من نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

شهدت مواجهة الإياب بين الفريقين تنافسًا كبيرًا، حيث حاول كل طرف فرض سيطرته وحسم بطاقة العبور إلى النهائي. إلا أن التعادل كان كافيًا لصالح الفريق الجزائري، الذي استفاد من أفضلية الأهداف خارج أرضه، ليؤكد جدارته بالوصول إلى المباراة النهائية ومواصلة مشواره المميز في البطولة القارية.

بهذا التأهل، يضرب اتحاد العاصمة موعدًا ناريًا مع نادي الزمالك في نهائي البطولة، في مواجهة عربية خالصة تُعد من أبرز وأقوى مواجهات النسخة الحالية، نظرًا لتاريخ الفريقين وخبرتهما في المنافسات الإفريقية.

مواعيد مباراتي الذهاب والإياب

من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو 2026 في الجزائر، حيث يستضيف اتحاد العاصمة نظيره الزمالك على أرضه ووسط جماهيره، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الحسم.



أما مباراة الإياب، فستُقام يوم 16 مايو 2026 في القاهرة، على ملعب الزمالك، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التتويج باللقب.