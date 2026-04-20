مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
الأهلي في القمة.. عامر العمايرة يكشف ترتيب أندية أفريقيا في القرن الـ21
أمتار على اللقب.. كيف حفز مجلس الزمالك اللاعبين لمواصلة الزحف نحو الدوري؟
باكستان تشدد الإجراءات الأمنية استعدادا لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية-الأمريكية
اضطرابات جوية غير معتادة.. الشرق الأوسط في قبضة الكماشة المناخية| إيه الحكاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أغرب ابتكارات التكنولوجيا.. Prego تطلق جهازاً يسجل أحاديثك على طاولة الطعام!

احمد الشريف

طرحت شركة "بريجو" (Prego) المتخصصة في عالم الصناعات الغذائية جهازاً تقنياً غريباً يحمل اسم "Capiche"، وهو جهاز تسجيل ذكي مصمم خصيصاً ليوضع على طاولة الطعام لتوثيق المحادثات العائلية واللحظات الاجتماعية أثناء تناول العشاء.

 وتأتي هذه الخطوة غير التقليدية من شركة أغذية لتعكس تزايد اهتمام العلامات التجارية الكبرى بدمج التكنولوجيا في تفاصيل الحياة اليومية للمستهلكين، ومحاولة خلق "أرشيف صوتي" للذكريات التي عادة ما تضيع بمجرد انتهاء الوجبة.

ذكريات مسموعة

يعتمد فكر جهاز "Capiche" على مفهوم "الحنين الرقمي"، حيث يرى المبتكرون أن أجمل الأحاديث والقصص تُحكى دائماً حول مائدة الطعام. 

الجهاز ليس مجرد مسجل صوتي عادي، بل هو جهاز مصمم هندسياً ليلتقط الأصوات المحيطة به بزاوية 360 درجة، مما يضمن تسجيل صوت كل الحاضرين بوضوح تام مهما كان مكان جلوسهم. 

ولتبسيط الفكرة، يعمل الجهاز مثل "الصندوق الأسود" للطائرة، لكنه مخصص للحظات السعادة والضحك التي يشاركها الأصدقاء والأقارب.

ذكاء اصطناعي

زودت الشركة الجهاز بتقنيات متقدمة لعزل الضوضاء، وهي ميزة تقنية تقوم بفلترة الأصوات المزعجة مثل اصطدام الملاعق بالأطباق أو صوت مضغ الطعام، والتركيز فقط على الترددات الصوتية البشرية. 

هذا يعني أن التسجيل النهائي سيكون نقياً ومركزاً على الحوار فقط، كما يتصل الجهاز بتطبيق ذكي على الهاتف يتيح للمستخدم تقسيم التسجيلات إلى مقاطع صغيرة، وتسميتها بناءً على المناسبة، مثل "عشاء عيد ميلاد" أو "تجمع الأصدقاء الأسبوعي".

خصوصية البيانات

أثار الإعلان عن الجهاز نقاشاً واسعاً حول "خصوصية المائدة". ولتبسيط هذا التعقيد التقني والقانوني، فإن الجهاز لا يرسل البيانات إلى خوادم سحابية (Cloud) بشكل تلقائي، بل يتم تخزين التسجيلات محلياً على الجهاز أو الهاتف لضمان عدم اطلاع أي جهة خارجية على الأسرار العائلية. 

كما يحتوي الجهاز على زر ميكانيكي واضح للإيقاف والتشغيل، ليعرف الجميع متى يتم التسجيل ومتى تتوقف الخصوصية، وهو ما يزيل المخاوف من التجسس الرقمي.

أبعاد تسويقية

يمثل هذا الجهاز تحولاً في عقلية شركات السلع الاستهلاكية، حيث تسعى "بريجو" من خلاله إلى ربط علامتها التجارية بمشاعر الدفء العائلي وليس فقط بمنتجات الصلصة والمعكرونة. 

يأتي الجهاز بتصميم أنيق يشبه قطع الديكور المنزلي، مما يجعله مقبولاً بصرياً على المائدة. 

ويرى المحللون أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام نوع جديد من "الأجهزة الاجتماعية" التي تهدف إلى تقليل استخدام الهواتف المحمولة أثناء الأكل، واستبدالها بجهاز واحد يسجل اللحظة ويترك الأيدي حرة للاستمتاع بالطعام.

التوفر والسعر

أعلنت الشركة أن الجهاز سيكون متاحاً كإصدار محدود في البداية لتقييم مدى تقبل الجمهور لهذه الفكرة الغريبة. 

ورغم أن سعره لم يُحدد بدقة كمجرد منتج تجاري واسع، إلا أن الحملة الترويجية تعتمد على فكرة "القيمة التي لا تقدر بثمن" للذكريات الصوتية، خاصة للأجيال الأكبر سناً التي قد لا تتوفر لها تسجيلات كثيرة من الماضي، مما يجعل "Capiche" جسراً تقنياً يربط الحاضر بالمستقبل.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

طعمية بالفرن

طريقة عمل الطعمية بدون قلي.. وصفة صحية مفاجئة بطعم أقرب للمطاعم

حياة الفهد

ما هو المرض المتسبب في وفاة حياة الفهد؟

سارة سلامة

رياضية جريئة.. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة تثير السوشيال ميديا

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد