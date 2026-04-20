أغرب ابتكارات التكنولوجيا.. Prego تطلق جهازاً يسجل أحاديثك على طاولة الطعام!

طرحت شركة "بريجو" (Prego) المتخصصة في عالم الصناعات الغذائية جهازاً تقنياً غريباً يحمل اسم "Capiche"، وهو جهاز تسجيل ذكي مصمم خصيصاً ليوضع على طاولة الطعام لتوثيق المحادثات العائلية واللحظات الاجتماعية أثناء تناول العشاء.

وتأتي هذه الخطوة غير التقليدية من شركة أغذية لتعكس تزايد اهتمام العلامات التجارية الكبرى بدمج التكنولوجيا في تفاصيل الحياة اليومية للمستهلكين، ومحاولة خلق "أرشيف صوتي" للذكريات التي عادة ما تضيع بمجرد انتهاء الوجبة.

ذكريات مسموعة

يعتمد فكر جهاز "Capiche" على مفهوم "الحنين الرقمي"، حيث يرى المبتكرون أن أجمل الأحاديث والقصص تُحكى دائماً حول مائدة الطعام.

الجهاز ليس مجرد مسجل صوتي عادي، بل هو جهاز مصمم هندسياً ليلتقط الأصوات المحيطة به بزاوية 360 درجة، مما يضمن تسجيل صوت كل الحاضرين بوضوح تام مهما كان مكان جلوسهم.

ولتبسيط الفكرة، يعمل الجهاز مثل "الصندوق الأسود" للطائرة، لكنه مخصص للحظات السعادة والضحك التي يشاركها الأصدقاء والأقارب.

ذكاء اصطناعي

زودت الشركة الجهاز بتقنيات متقدمة لعزل الضوضاء، وهي ميزة تقنية تقوم بفلترة الأصوات المزعجة مثل اصطدام الملاعق بالأطباق أو صوت مضغ الطعام، والتركيز فقط على الترددات الصوتية البشرية.

هذا يعني أن التسجيل النهائي سيكون نقياً ومركزاً على الحوار فقط، كما يتصل الجهاز بتطبيق ذكي على الهاتف يتيح للمستخدم تقسيم التسجيلات إلى مقاطع صغيرة، وتسميتها بناءً على المناسبة، مثل "عشاء عيد ميلاد" أو "تجمع الأصدقاء الأسبوعي".

خصوصية البيانات

أثار الإعلان عن الجهاز نقاشاً واسعاً حول "خصوصية المائدة". ولتبسيط هذا التعقيد التقني والقانوني، فإن الجهاز لا يرسل البيانات إلى خوادم سحابية (Cloud) بشكل تلقائي، بل يتم تخزين التسجيلات محلياً على الجهاز أو الهاتف لضمان عدم اطلاع أي جهة خارجية على الأسرار العائلية.

كما يحتوي الجهاز على زر ميكانيكي واضح للإيقاف والتشغيل، ليعرف الجميع متى يتم التسجيل ومتى تتوقف الخصوصية، وهو ما يزيل المخاوف من التجسس الرقمي.

أبعاد تسويقية

يمثل هذا الجهاز تحولاً في عقلية شركات السلع الاستهلاكية، حيث تسعى "بريجو" من خلاله إلى ربط علامتها التجارية بمشاعر الدفء العائلي وليس فقط بمنتجات الصلصة والمعكرونة.

يأتي الجهاز بتصميم أنيق يشبه قطع الديكور المنزلي، مما يجعله مقبولاً بصرياً على المائدة.

ويرى المحللون أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام نوع جديد من "الأجهزة الاجتماعية" التي تهدف إلى تقليل استخدام الهواتف المحمولة أثناء الأكل، واستبدالها بجهاز واحد يسجل اللحظة ويترك الأيدي حرة للاستمتاع بالطعام.

التوفر والسعر

أعلنت الشركة أن الجهاز سيكون متاحاً كإصدار محدود في البداية لتقييم مدى تقبل الجمهور لهذه الفكرة الغريبة.

ورغم أن سعره لم يُحدد بدقة كمجرد منتج تجاري واسع، إلا أن الحملة الترويجية تعتمد على فكرة "القيمة التي لا تقدر بثمن" للذكريات الصوتية، خاصة للأجيال الأكبر سناً التي قد لا تتوفر لها تسجيلات كثيرة من الماضي، مما يجعل "Capiche" جسراً تقنياً يربط الحاضر بالمستقبل.