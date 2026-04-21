خبير رقمي : 40% من محتوى السوشيال ميديا مصادر مجهولة

أكد المهندس رامي المليجي، مستشار الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن نحو 40% من المحتوى الذي يتابعه المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي من أشخاص لا يعرفونهم ولم يلتقوا بهم من قبل، وهو ما يعكس حجم التأثير المتزايد لهذه المنصات على تشكيل الوعي العام.



وأشار "المليجي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إلى أن تأثير السوشيال ميديا لم يعد محل جدل، بل أصبح مثبتًا، مستشهدًا بقضية حديثة في المحاكم الأمريكية تتعلق بتأثر فتاة نفسيًا بعد استخدامها المبكر لمنصة إنستجرام، ما يعكس خطورة التعرض غير المنضبط للمحتوى الرقمي.

وأوضح أن العالم يواجه ما وصفه بـ"مأزق رقمي"، في ظل قدرة هذه المنصات على التأثير في مشاعر الأفراد وتوجهاتهم، بل واستخدامها كأداة في الصراعات والحروب النفسية، عبر توجيه الرأي العام نحو التفاؤل أو التشاؤم.

ودعا إلى ضرورة تبني خطوات جادة لإنشاء منصات تواصل اجتماعي وطنية، على غرار تجارب بعض الدول مثل روسيا والصين، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل بداية ضرورية لحماية الأمن الفكري والمعلوماتي.

كما شدد على أهمية عدم خسارة معركة محتوى الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة إبراز دور المؤسسات القومية باعتبارها الضامن الأساسي لنقل المعلومات الموثوقة، مؤكدًا أن تطوير محتوى رقمي وطني يمثل أولوية في المرحلة المقبلة.