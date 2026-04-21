محافظ الغربية يتفقد قافلة طبية مجانية بقرية بنا أبو صير بمركز سمنود

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود، والتي تنظمها المحافظة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ ،الدكتور محمد مصطفى منسق عام القوافل الطبية وعضو اللجنه العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، الدكتور أسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية .

وخلال جولته، حرص المحافظ على المرور على مختلف عيادات القافلة التي تضم عددًا من التخصصات، من بينها الباطنة والعظام والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والأطفال، حيث اطمأن على مستوى الخدمات المقدمة وانتظام العمل، مؤكدًا أن القافلة تقدم الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية دقيقة إلى المستشفيات المختصة.

كما استمع محافظ الغربية إلى آراء ومطالب عدد من الأهالي، موجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات، ومؤكدًا أن التواجد الميداني يهدف إلى رصد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين والعمل على تلبيتها بشكل فوري. وأعرب المواطنون عن تقديرهم لهذه القوافل التي تسهم في تخفيف الأعباء وتوفر خدمات علاجية داخل القرى.

وأوضح المحافظ أن القافلة شهدت إقبالًا ملحوظًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لأكثر من 1000 حالة حتى الآن، فضلًا عن تحويل الحالات التي تتطلب رعاية متقدمة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، بما يعكس تكامل الجهود بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وبنك الشفاء المصري على تنفيذ خطة مكثفة لتوسيع نطاق القوافل الطبية المجانية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف القرى والمراكز.

وفي ختام جولته، شدد المحافظ على أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مؤكدًا استمرار دعم المبادرات الصحية، وموجهًا الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وكافة الفرق الطبية والإدارية المشاركة، تقديرًا لجهودهم في خدمة المواطنين.