رئيس مياه الشرب بالغربية يناقش موقف الخطة المتكاملة لرفع كفاءة التشغيل وتنفيذ خطة تقليل الفاقد

استعرض اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ، موقف الخطة المتكاملة لرفع كفاءة التشغيل وتنفيذ خطة تقليل الفاقد، ومعدلات تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب متابعة الخطة الاستثمارية، ونسب التحصيل، ومنظومة Iscore، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات مياه الشرب



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بحضور رؤساء القطاعات ومديرى عموم الشركة، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والاستراتيجية.

وأكد رئيس الشركة خلال الاجتماع ، أهمية الالتزام بتوجيهات الدولة في ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع تكثيف الجهود للحد من المياه غير المحاسب عليها، والتوسع في تطبيق نظم المناطق المخططة (DMZ)، بما يسهم فى تحسين كفاءة الشبكات وتقليل الفاقد.

تحسين خدمات المواطنين

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء بكافة القطاعات، والعمل على رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الأصول، بالتوازى مع دعم التحول الرقمى وتطوير منظومة خدمة العملاء، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات.

رفع كفاءة الخدمات

وأشار إلى أهمية الاستعداد المبكر لفصل الصيف من خلال تحديد المناطق الساخنة ووضع خطط الصيانة الوقائية، بما يضمن استمرارية الخدمة واستقرار الضغوط، مؤكدًا على تعزيز التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعال.

تفعيل غرف العمليات

وفي السياق ذاته، أكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات «حياة كريمة»، وتسريع وتيرة التنفيذ تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة لأهالى القرى، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود والعمل بروح الفريق لتحقيق مستهدفات الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.