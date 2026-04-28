بعد تعرضه لوعكة صحية.. ضياء المرغني يكشف تطورات حالته الصحية
وزير خزانة ترامب يتوقع انهيار عمليات ضخ النفط الإيراني.. وأزمة بنزين خانقة
اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لربط مدينة الشروق بمحطة القطار الكهربائي الخفيف
سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن
عرض بكين 2026 .. الصين تكشف عن eVTOL‏ ‏أول طائرة كهربائية عمودية
وزير خارجية أمريكا: المضائق سلاح نووي اقتصادي يحاولون استخدامه ضد العالم
انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء
وزيرة خارجية بريطانيا: نضغط على إيران لفتح مضيق هرمز
تسرب مياه صرف صحي في مطروح بسبب سوء الأحوال الجوية.. والشركة تتحرك للسيطرة
سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 .. تحديث الصاغة الآن
دعاء بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج مستجاب.. أفضل الأدعية التي تفتح لك أبواب السماء
أبو العينين: الحروب دخلت عصر الذكاء الاصطناعي وميادين القتال أصبحت مختبرات لهذه التقنيات
الإشراف العام
محافظات

مواعيد قطارات أسوان «الإسباني والروسي والمكيف» اليوم الثلاثاء 28-4-2026

محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 28-4-2026 والتي تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة؛ فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00.

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.
 

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.
 

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً.

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً.
 

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو؛ لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي يعتزم تقديم تعديل تشريعي ينهي وقف معاش الابنة عند الزواج

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

سعر الذهب

نزل 650 جنيهاً من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

الدكتور ياسر الصردي

لمدة عام.. تكليف ياسر الصردي مديرًا للدعوة بـ «أوقاف كفر الشيخ»

شهادات ادخار توفر أعلى عائد شهري

10000 جنيه عائد شهري.. شهادات ادخار في البنك الأهلي بأعلى سعر فائدة

الاهلي

حان وقت الحساب.. مجدي الجلاد يهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز

بيراميدز

معتصم سالم: كنا الأفضل في مباراة الزمالك.. وطالبنا اللاعبين بالفوز على الأهلي

حمزة الجمل

حمزة الجمل عن تعادل إنبي أمام الزمالك: لم نلعب لننتقم لأحد أو نحدد من يفوز بـالدوري

بالصور

عرض بكين 2026 .. الصين تكشف عن eVTOL‏ ‏أول طائرة كهربائية عمودية

الطائرة Prosperity
الطائرة Prosperity
الطائرة Prosperity

تراجع مبيعات تويوتا في مارس وسط ضغوط التوترات الإقليمية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

ألفاروميو تعلن عن افتتاح أكاديمية لتعليم القيادة الاحترافية

الفاروميو
الفاروميو
الفاروميو

معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا

شيري TIGGO V
شيري TIGGO V
شيري TIGGO V

فيديو

سباق ناسكار

كارثة على حلبة السرعة.. حادث جماعي يضرب سباق ناسكار في أمريكا

إلهام وجدى

المجازفة سر اختياراتي .. أبرز تصريحات إلهام وجدي فى «الستات مايعرفوش يكدبوا»

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد