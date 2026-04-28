هشام حنفي: الأهلي سيكرر سيناريو 2002 برحيل عدد من اللاعبين

توقع هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، حدوث تغييرات جذرية داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، عقب خسارة الأحمر أمام بيراميدز اليوم بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى إمكانية تكرار سيناريو موسم 2002 عندما أجرى النادي ثورة كبيرة بعد خسارة لقب الدوري.

وأكد حنفي، خلال ظهوره ضيفًا على برنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن المرحلة الحالية تستدعي إعادة تقييم شاملة، قد تنتهي برحيل عدد من اللاعبين من أجل تصحيح المسار وإعادة الفريق إلى المنافسة بقوة.

وأشاد نجم الأهلي السابق بدور جماهير الفريق، مؤكدًا أنها قدمت دعمًا كبيرًا للاعبين طوال مباراة بيراميدز، رغم الأداء غير المقنع والنتيجة المخيبة.

وانتقد حنفي اختيارات المدير الفني ييس توروب، مشيرًا إلى أن البداية كانت خاطئة، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على ثنائية مروان عطية ويانج، والتي رأى أنها لا تحقق التوازن المطلوب داخل الفريق.

كما أبدى حنفي استياءه من عدم استغلال الأهلي لتعثر الزمالك بالتعادل أمام إنبي، مؤكدًا أن مثل هذه الفرص لا يجب التفريط فيها، خاصة في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي بحاجة إلى تصحيح سريع للأخطاء، قبل فوات الأوان، إذا أراد الاستمرار في سباق المنافسة على البطولة.