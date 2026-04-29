صاحب واقعة سرقة محصول القمح بالشرقية: سامحت اللي سرقني

كشف الحاج عطاالله عبد الغني صاحب محصول القمح في الشرقية، تفاصيل وكواليس سرقة محصوله من القمح بالكامل .

وقال عطاالله عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" أمن الزقازيق قاموا بالواجب وتعرفوا على من سرق الغلقة ومحصول القمح ".

وتابع عطالله عبد الغني :" اللي سرق المحصول ناس بلدياتنا وكان فيه ناس زقاهم عليا وانا سامحته على اللي عمله واتصالحنا ".

وأكمل عطاالله عبد الغني :" كان فيه خلافات بيني وبين اللي سرقني وانا كنت شاري الأرض من أبوه من 13 سنة وأبوه مات وفيه ناس سلطوه عليا عشان ياخد مني فلوس ".

