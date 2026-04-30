جمال عبدالحميد: القمة بلا كبير.. وتقليل عدد الأندية سيحسن الدوري

أكد جمال عبدالحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباريات القمة بين الأهلي والزمالك لا يمكن حسمها إلا مع صافرة النهاية، نظرًا لصعوبتها الكبيرة.

وقال عبدالحميد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC":"مباريات الأهلي والزمالك لا يمكن أن تحسمها إلا مع صافرة الحكم، ولا يوجد فريق كبير على الآخر، وهي مباريات صعبة جدًا على اللاعبين ذهنيًا وفنيًا".

وأضاف:"في هذه المباريات يظهر دور المدرب، خاصة في اختيار اللاعبين القادرين على التألق تحت الضغط، والعمل على تخفيف الضغوط عنهم".

وتابع:"مباراة القمة دائمًا حساسة، وخصوصًا هذا الموسم، فهي إما أن ترفع الفريق إلى القمة أو تهبط به".

وأشار إلى: "المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز ليست كبيرة في ظل وجود 21 ناديًا، ولكن الدوري أصبح أفضل هذا الموسم بسبب تقليص دائرة المنافسة على اللقب".

وأوضح:"إذا قام اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتقليل عدد الفرق في الدوري، سيصبح أكثر قوة وتنافسية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على منتخب مصر".

وأضاف:"هناك لاعب مثل بيزيرا كان مهددًا بالإيقاف بسبب حصوله على إنذارين، ومع ذلك تم الدفع به لأنه يلعب بقوة دون تهور، على عكس بعض اللاعبين الآخرين".

واختتم تصريحاته قائلًا:"أتمنى فوز الزمالك على الأهلي، لأن هذا الموسم سيكون من أقوى مواسم الزمالك، خاصة في ظل الظروف التي مر بها الفريق، واللاعبون يستحقون التقدير لأنهم لم يطالبوا بأمور مادية وكانوا رجالًا داخل الملعب".