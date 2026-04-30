وول ستريت جورنال: إيران لم تخصب اليورانيوم منذ هجمات يونيو الماضي
طهران تهدد بعمل عسكري غير مسبوق رداً على احتجاز أمريكا لسفنها
هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة
مفاجآت كثيرة.. مدير أعمال شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل حفلها في الساحل|خاص
5 ملايين دولار.. أمير هشام يكشف عن طلب فيستون مايلي للانتقال للأهلي
طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح
حكم صلاة الغائب على الغريق المفقود بعد فشل البحث عنه.. دار الإفتاء تحسم الجدل
6 مليارات دولار.. الجيش الأمريكي يعلن عن خسائر إيران بسبب الحصار البحري
رويترز: إسقاط طائرة استطلاع بدون طيار بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد
قبل قمة الأهلي والزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
حاملة الطائرات جيرالد فورد تستعد لمغادرة الشرق الأوسط والعودة إلى الولايات المتحدة
قرار قريب يهز الناتو.. ترامب يلوح بتقليص القوات الأمريكية في ألمانيا
جمال عبدالحميد: القمة بلا كبير.. وتقليل عدد الأندية سيحسن الدوري

باسنتي ناجي

أكد جمال عبدالحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباريات القمة بين الأهلي والزمالك لا يمكن حسمها إلا مع صافرة النهاية، نظرًا لصعوبتها الكبيرة.

وقال عبدالحميد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC":"مباريات الأهلي والزمالك لا يمكن أن تحسمها إلا مع صافرة الحكم، ولا يوجد فريق كبير على الآخر، وهي مباريات صعبة جدًا على اللاعبين ذهنيًا وفنيًا".

وأضاف:"في هذه المباريات يظهر دور المدرب، خاصة في اختيار اللاعبين القادرين على التألق تحت الضغط، والعمل على تخفيف الضغوط عنهم".

وتابع:"مباراة القمة دائمًا حساسة، وخصوصًا هذا الموسم، فهي إما أن ترفع الفريق إلى القمة أو تهبط به".

وأشار إلى: "المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز ليست كبيرة في ظل وجود 21 ناديًا، ولكن الدوري أصبح أفضل هذا الموسم بسبب تقليص دائرة المنافسة على اللقب".

وأوضح:"إذا قام اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتقليل عدد الفرق في الدوري، سيصبح أكثر قوة وتنافسية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على منتخب مصر".

وأضاف:"هناك لاعب مثل بيزيرا كان مهددًا بالإيقاف بسبب حصوله على إنذارين، ومع ذلك تم الدفع به لأنه يلعب بقوة دون تهور، على عكس بعض اللاعبين الآخرين".

واختتم تصريحاته قائلًا:"أتمنى فوز الزمالك على الأهلي، لأن هذا الموسم سيكون من أقوى مواسم الزمالك، خاصة في ظل الظروف التي مر بها الفريق، واللاعبون يستحقون التقدير لأنهم لم يطالبوا بأمور مادية وكانوا رجالًا داخل الملعب".

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

بطريقة أسهل وأشهى.. 5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

بعد تحذير شعبة الدواجن من الهياكل.. أضرار خطيرة لتناول جلد الفراخ

احذر تناول جلد الفراخ
احذر تناول جلد الفراخ
احذر تناول جلد الفراخ

غير صالحة للاستخدام الآدمي.. مخاطر تناول هياكل وأرجل الفراخ

هياكل الفراخ
هياكل الفراخ
هياكل الفراخ

تأثيرات حرب إيران تمتد إلى قطاع صناعة السيارات الياباني

تويوتا
تويوتا
تويوتا

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

