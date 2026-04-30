فييرا: إبراهيم صلاح لديه مستقبل باهر في التدريب

أشاد جورفان فييرا، المدير الفني السابق لـنادي الزمالك، بأداء الفريق الأبيض قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي المصري، مؤكدًا أن الزمالك قدم موسمًا استثنائيًا رغم الظروف الصعبة.

وقال فييرا في حواره مع ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، إن الزمالك نجح في تقديم كرة قدم مميزة هذا الموسم، مشيدًا بجهود الجهاز الفني، وموجهًا تحية خاصة لإبراهيم صلاح، أحد لاعبيه السابقين، والذي أصبح الآن ضمن الطاقم الفني، معبرًا عن فخره برؤيته يتطور في مجال التدريب.

وأضاف مدرب الزمالك السابق:"من وجهة نظري إبراهيم صلاح لديه مستقبل باهر في التدريب لأن لديه شخصية قوية ويطور من نفسه دائمًا".

واختتم حديثه قائلًا: "مباراة الزمالك والأهلي دائمًا خاصة، فهي ديربي تاريخي في مصر وإفريقيا، وتحمل الكثير من المشاعر. الزمالك متقدم قليلًا، لكن الأهلي فريق كبير ويجب احترامه"، متوقعًا مواجهة قوية وممتعة تعكس قيمة الكرة المصرية.