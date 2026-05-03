منافس مصر يثير الجدل مجددا.. ما شروط إيران للمشاركة في كأس العالم؟

أعاد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، إثارة الجدل حول مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، في ظل استمرار التوترات السياسية المرتبطة بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح تاج أن إيران لا تعارض المشاركة في المونديال من حيث المبدأ، لكنها تشترط الحصول على ضمانات واضحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

مجموعة إيران في كأس العالم 2026

يُذكر أن منتخب إيران يقع ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم، إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

ورغم أن البطولة مقسمة بين ثلاث دول هي المكسيك وكندا والولايات المتحدة، إلا أن المنتخب الإيراني سيلعب كل مبارياته في المجموعة السابعة على الأراضي الأمريكية.

وبحسب الترتيبات الخاصة بإقامة الفرق فسوف تكون البعثة الإيرانية في مجمع كينو الرياضي في توكسون، أريزونا طوال فترة البطولة، وحال وصولها ستكون تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو المسؤول عن التنسيق بين البعثة الإيرانية والسلطات الأمريكية.

ومن المقرر أن تكون المواجهة الأولى لإيران أمام نيوزيلندا يوم 16 يونيو، ثم تلتقي بلجيكا في 21 يونيو، على ملعب سوفي في إنجلوود، بولاية كاليفورنيا وأخيرا تختتم لقاءات المجموعة مع مصر في 27 يونيو، في سياتل.

شروط إيران للمشاركة في كأس العالم

بحسب رئيس الاتحاد الإيراني، تضمن شروط إيران للمشاركة في كأس العالم، عدم تداخل السياسة مع المنافسات الرياضية، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى بيئة خالية من أي ضغوط أو مواقف سياسية قد تؤثر على المنتخب خلال مشاركته في البطولة.

وأشار مهدي تاج، إلى ضرورة عقد اجتماع مع مسؤولي “فيفا” قبل انطلاق البطولة، من أجل الاتفاق على هذه الضمانات، موضحًا أن المنتخب الإيراني يريد التركيز فقط على الجانب الرياضي دون أي “قضايا جانبية” قد تعكر الأجواء.

كما شدد على أهمية احترام رموز الدولة، وعلى رأسها العلم الإيراني، وعدم السماح بظهور أي مظاهر قد تُفسَّر على أنها رسائل سياسية داخل الملاعب.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا يزال فيه الغموض يحيط بمشاركة إيران، رغم تأهلها رسميًا إلى البطولة.

هل ينسحب منتخب إيران؟

يرتبط هذا الغموض بعدة عوامل، أبرزها التوتر السياسي بين طهران وبعض الدول المستضيفة وبالأخص الولايات المتحدة، إضافة إلى حوادث سابقة أثارت الجدل، مثل واقعة احتجاز وفد الاتحاد الإيراني في مطار تورونتو لساعات وخضوعه لاستجوابات قبل السماح له بالدخول.

وفي سياق متصل، انتقد تاج ما وصفه بتعرض “فيفا” لضغوط سياسية، معتبرًا أن كرة القدم يجب أن تبقى بعيدة عن أي تدخلات خارجية.

كما أكد أن منتخب بلاده تأهل إلى كأس العالم بجدارة رياضية، ولا يحتاج إلى موافقات سياسية للمشاركة، في إشارة إلى الجدل الدائر حول موقف بعض الأطراف من وجود إيران في البطولة.

ورغم هذه التحفظات، يتمسك الاتحاد الإيراني بخوض منافسات كأس العالم، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة للبعثة وضمان عدم تعرضها لأي مواقف قد تؤثر على أدائها أو تركيزها.