محافظ الغربية يعلن تنفيذ 13,380 فعالية ضمن مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تحقيق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» نتائج واسعة بالمحافظة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك في إطار الشراكة بين وزارة التنمية المحلية ومعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة لبناء الإنسان وتعزيز ثقافة التعلم المستمر.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة نجحت في الوصول إلى أكثر من 594 ألف مستفيد من مختلف الفئات العمرية، من خلال تنفيذ ما يزيد على 13 ألفًا و380 فعالية متنوعة بمشاركة أكثر من 19 جهة شريكة، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بما يعكس حجم التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن الغربية تعد من المحافظات الرائدة في هذا الملف، خاصة بعد انضمام مدينة زفتى إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو منذ فبراير 2024، ثم الانضمام الرسمي للمبادرة في يونيو 2025، بما يعزز مكانة المحافظة في دعم مفاهيم التنمية المستدامة والتعلم مدى الحياة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المبادرة تستهدف نشر الوعي وبناء القدرات وتنمية المهارات، من خلال أنشطة تعليمية وتوعوية وثقافية ومجتمعية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في التوسع بالمبادرات التي تسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل ودعم جهود التنمية.

توعية النشأة والشباب

وأضاف محافظ الغربية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف بناء الإنسان، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تعظيم الاستفادة من جميع المبادرات والبرامج التي تستهدف رفع الوعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.