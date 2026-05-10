تأجيل محاكمة المتهم بقتـ ل نجل حارس عقار الجوهرة ببورسعيد إلى 13 مايو

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، تأجيل محاكمة المتهم بقتل فارس، نجل حارس عقار منطقة الجوهرة بمحافظة بورسعيد، إلى جلسة الأربعاء الموافق 13 مايو الجاري.



وشهدت الجلسة حضور أسرة المجني عليه داخل قاعة المحكمة، وسط حالة من الحزن والانهيار، حيث ظهر والد المجني عليه عم حسين متأثرًا خلال مواجهة المتهم، فيما استجابت المحكمة لطلب دفاع المتهم بتأجيل القضية حتى يكون جاهزًا للمرافعة لعدم اطلاعه على أوراق القضية.





وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهم بطلب توصيله أكثر من مرة بالموتوسيكل الخاص بالمجني عليه، كما طلب منه ومن والده مبالغ مالية، قبل أن يقدم في النهاية على قتله، والشروع في قتل شقيقه، بمنطقة الجوهرة محل عمل والده حارس العقار.



ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة يوم الأربعاء 13 مايو مرافعة النيابة العامة، إلى جانب مرافعة دفاع المتهم.