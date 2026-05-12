ميزات ذكية للطلاب.. مواصفات Pad 20 من هونر



أعلنت شركة Honor رسميًا عن جهاز لوحي جديد موجه للطلاب ومستخدمي تدوين الملاحظات. يحمل الجهاز اسم Honor Pad 20، وقد تم الإعلان عنه من قبل قسم منتجات Honor متعدد الاستخدامات في وقت سابق من اليوم، إلى جانب سلسلة من الصور التشويقية التي تستعرض التصميم وخيارات الألوان.



مواصفات جهاز Pad 20

يتميز الجهاز اللوحي بتصميم أنيق وبسيط وخفيف الوزن. ويحتوي على وحدة كاميرا دائرية صغيرة في الخلف، وتقدمه هونر بألوان زاهية متعددة، منها الوردي والأخضر، والرمادي. ومن الواضح أنه يستهدف فئة الشباب بدلاً من التصميم التقليدي المخصص للأعمال.



تُشير Honor إلى أن جهاز Pad 20 مزود بشاشة مقاس 12.1 بوصة بدقة 3K تُحاكي ملمس الورق الملون، مصممة لجعل الكتابة اليدوية واستخدام القلم أقرب إلى الكتابة على الورق الحقيقي. وقد بدأت الشركات بتجربة هذا النوع من الطلاء ذي الملمس الخاص للشاشات منذ فترة، لا سيما في الأجهزة اللوحية المُخصصة لزيادة الإنتاجية، ويبدو أن Honor تُركز بشكل كبير على هذه الفكرة في هذا الجهاز. كما يتوفر إصدار Soft Light من الجهاز اللوحي مُصمم لتقليل الوهج وتحسين راحة العين أثناء جلسات الدراسة أو القراءة الطويلة.

أما فيما يخص البرمجيات، فقد ذكرت شركة Honor عدة أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن حزمة الجهاز، بما في ذلك ميزات تهدف إلى التحضير للامتحانات وتنظيم الملاحظات. ويبدو التوجه العام واضحاً تماماً: فهذا الجهاز مصمم ليكون جهازاً لوحياً يركز على الدراسة في المقام الأول.

ميزات جهاز Pad 20

ظهر الجهاز اللوحي بالفعل على الموقع الرسمي للشركة، مع تأكيد بعض المواصفات الرئيسية. تشير القائمة إلى معالج سنابدراجون 7 من الجيل الثالث ، وبطارية بسعة 10100 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 45 واط. تتضمن الخيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مع خيارين للتخزين: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

بدأ الحجز المسبق في الصين مما يعني عادةً أن الإصدار الرسمي بات وشيكًا. يبدو جهاز Pad 20 وكأنه تطوير من Honor لأسلوبٍ أثبت نجاحه مؤخرًا و شاشات كبيرة، وتصاميم خفيفة الوزن، وميزات موجهة خصيصًا للطلاب والمستخدمين الشباب بدلًا من التركيز على الأداء المتميز.