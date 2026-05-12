مياه القناة تنفذ أعمال رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة المياه بقرية النورس

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط ومحبس الغسيل بقرية النورس جنوب بورسعيد، ضمن خطة رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة المياه.في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بشأن دعم خطط تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

وتضمنت الأعمال تنفيذ إحلال وتجديد خط ومحبس الغسيل بما يسهم في دعم كفاءة الشبكات وتحسين الضغوط واستقرار الخدمة بالمناطق المستفيدة، إلى جانب تعزيز قدرة الخطوط على استيعاب الأحمال التشغيلية وتقليل نسب الأعطال والفاقد.

و شملت الأعمال تنفيذ خطة لغسيل الشبكات بهدف تحسين جودة المياه ورفع كفاءة التشغيل، من خلال إزالة الرواسب والتراكمات داخل الخطوط، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بقرية النورس والمناطق المحيطة.

وأكدت الشركة أن الأعمال تم تنفيذها وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والمعايير القياسية، مع إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءة التشغيل واستقرار الخدمة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية عقب الانتهاء من الأعمال.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لرفع كفاءة البنية التحتية والتوسع في أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الدورية بمختلف المناطق، بما يحقق استدامة الخدمة وتحسين جودة المياه للمواطنين.