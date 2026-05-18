أخبار التوك شو| السعودية: الوقوف بعرفة الثلاثاء 26 مايو.. وأحمد موسى: مشروع الدلتا الجديدة يضم 1000 شركة وبحقق طفرة إنتاجية ضخمة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مها متبولي: الجدل حول فيلم أسد دعاية ناجحة.. وقصة الجلباب مجرد ضجة على السوشيال ميديا

قالت الناقدة الفنية مها متبولي إن حالة الجدل المثارة حول فيلم أسد تُعد أمرًا إيجابيًا وصحيًا لأي عمل فني، مشيرة إلى أن اختلاف الآراء بين الجمهور حول الفيلم يعكس حالة من التفاعل والاهتمام الحقيقي بالعمل.

السعودية: الوقوف بعرفة الثلاثاء 26 مايو

أعلنت السعودية غدا غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 26 مايو الجاري، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

الري: مصر تعيد استخدام 23 مليار متر مكعب من المياه سنويا

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواجه فجوة مائية كبيرة بين الاحتياجات والموارد المتاحة، موضحًا أن الحصة السنوية من المياه تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب وفق اتفاق عام 1959، بالإضافة إلى مصادر أخرى، لترتفع إجمالي الموارد إلى نحو 65 مليار متر مكعب فقط.

موسى: مشروع الدلتا الجديدة يضم 1000 شركة وبحقق طفرة إنتاجية ضخمة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع “الدلتا الجديدة” يشهد مشاركة واسعة من الشركات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، موضحًا أن نحو 150 شركة قطاع خاص تعمل في مجال الزراعة فقط، بينما يصل إجمالي الشركات المشاركة في مختلف مكونات المشروع إلى نحو 1000 شركة.

نقيب الزراعيين: إعادة رسم الخريطة الزراعية في مصر لتحقيق أعلى إنتاجية وتوفير ملايين فرص العمل

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الدولة تتجه إلى إعادة تنظيم الخريطة الزراعية بما يحقق أعلى كفاءة إنتاجية لكل نوع من الأراضي، من خلال التوسع في الأراضي الجديدة وزراعتها بمحاصيل مناسبة لطبيعتها.

محمد رمضان: حصلت على 45 مليون جنيه في مسلسل الأسطورة

أكد الفنان محمد رمضان، أن "الغناء فلوسه اكتر من التمثيل والتمثيل والغناء مهمين على المستوى التجاري ولكن الغناء ماديا أعلى".

كامل الوزير: اتفاقية تاريخية للنقل البحري مع إريتريا.. وإرسال الأطقم الفنية منتصف يونيو

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن المباحثات الثنائية الأخيرة مع الجانب الإريتري لم تقتصر على قطاع النقل فحسب؛ بل شملت كافة مجالات التعاون المشترك، مشيراً إلى أن كونهما دولتين متشاطئتين على البحر الأحمر؛ فرض ضرورة قصوى لتعزيز التعاون، لا سيما في قطاع النقل البحري.

الاتصالات: بناء القدرات الرقمية وتدريب الشباب ركيزة أساسية

أكد الدكتور هشام فاروق، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير التكنولوجي، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن بناء القدرات البشرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل الركيزة الأساسية لاستراتيجية الوزارة.

أحمد موسى: الدلتا الجديدة نموذج متكامل يجمع بين الزراعة والصناعة والتجارة

قال الإعلامي أحمد موسى إن مشروع الدلتا الجديدة، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد من أكبر المشروعات التنموية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع جاء نتيجة سنوات من العمل المتواصل والتخطيط الدقيق.

حل قريب.. مصطفى بكري يزف بشري بشأن أزمة العدادات الكودية

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إن الجميع قدّر موقف وزير الكهرباء والحكومة بعد توفير العدادات الكودية للكهرباء، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت بهدف تقليل سرقات التيار الكهربائي.

