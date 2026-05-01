علاء عبد الغني: الزمالك كان يستحق الخسارة بسداسية أمام اتحاد العاصمة

أكد علاء عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق، ان الزمالك كان يستحق الهزيمة بسداسية من اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية

وقال عبد الغني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: اتحاد العاصمة فرقه محترمه عكس ماكل الناس كانت بتقول ، وجماهير الاهلي فرحانه اكيد بخسارة الزمالك



واضاف: الزمالك فرقه مهلهله واحنا كزملكاوية غير متخيلين أن الزمالك يصل لهذا الشكل



وتابع: الناس وصلت للاعبيه أن الماتش سهل عشان كده خسروا امام اتحاد العاصمة عكس مباراة بيراميدز اهتميت كسبت، وايضاً في مباراة الاهلي الزمالك استحقّ الهزيمة بسبب الاستهتار