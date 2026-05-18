لاعب إنبي: تعجبت من رحيل عبد القادر عن الأهلي.. والمعايشة سر تطور مرموش

أكد محمد شريف حتحوت، لاعب فريق إنبي، أنه بدأ مشواره الكروي داخل أكاديمية نادي الصيد في القطامية، قبل خوضه اختبارات الأندية الكبرى في مصر خلال مرحلة الناشئين.

وقال حتحوت، في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، إنه تقدم للاختبارات في الأهلي والزمالك بجانب إنبي، موضحًا أن التوفيق لم يحالفه في اختبارات الزمالك، كما أنه لم يحصل على الفرصة الكاملة لإظهار موهبته.

وأضاف لاعب إنبي أنه تم قبوله في اختبارات الأهلي وإنبي، لكنه فضل الانضمام للنادي البترولي بسبب قوة قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن والده طلب منه الانتقال إلى الأهلي، إلا أنه رفض من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة مع إنبي.

وأوضح حتحوت أنه نجح في تسجيل العديد من الأهداف أمام الأهلي والزمالك خلال فترة تواجده بقطاع الناشئين مع إنبي، مؤكدًا أنه دخل في منافسة قوية مع أحمد عبد القادر خلال مباريات الناشئين، واصفًا لاعب الأهلي السابق بالموهبة الكبيرة.

وتابع: “تعجبت من رحيل أحمد عبد القادر عن الأهلي، وكان يستحق فرصة أكبر لأنه يمتلك قدرات فنية مميزة”.

كما أكد حتحوت احترامه للنظام الذي وضعته إدارة إنبي فيما يخص تحديد سقف التعاقدات، مشيدًا في الوقت ذاته بإمكانيات عمر مرموش، قائلًا: “مرموش موهوب منذ صغره، ومستواه تطور كثيرًا بعد فترة المعايشة التي خاضها خارج مصر”.