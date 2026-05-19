أخبار أسوان.. إحالة مسئولين بالمحليات للتحقيق واستعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق: 18/5/2026 أحداث متنوعة.

فقد قرر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحالة مسئولى الأملاك والإدارات الهندسية والتصالح والمتغيرات بمدن أسوان وإدفو وكوم أمبو للتحقيق.

وهو الذى جاء عقب الجولة التفتيشية المكثفة التى قامت بها اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة أسوان.

والتى كشفت عن وجود مخالفات وتقاعس فى حماية أملاك الدولة والتصدى لمخالفات البناء على مدار السنوات الماضية، وعليه تقرر تحويل المسؤولين عن إدارات الأملاك في وقت حدوث التعديات لتقصيرهم في تأدية مهامهم والحافظ على أملاك الدولة.

واصلت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهودها المكثفة للإرتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين البيئة والمظهر الحضارى ، مع رفع كفاءة الحدائق والشوارع الرئيسية والفرعية بما يساهم فى توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين .



قامت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعه مكى برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، من خلال تجهيز المجازر الحكومية وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على اللحوم والأسواق حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين .



أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته لمسئولى فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة بقيادة المهندس مايكل ألفى لتكثيف الجهود الرقابية من خلال تنظيم حملات صباحية ومسائية مكثفة على الأسواق ومحال الجزارة ، وذلك فى إطار الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة حفاظاً على صحة المواطنين ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان جهودها لتنفيذ خطة التطوير الشاملة للمجازر ، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات البيطرية وتحسين مستوى سلامة وجودة اللحوم المقدمة للمواطنين.



تم تنفيذ حملة مكبرة بمنطقة الشادر القديم بنطاق حى شرق المدينة ، والتى أسفرت عن رفع أكثر من 193 حالة إشغال طريق من المحلات المخالفة وغير المرخصة ، وذلك ضمن خطة المحافظة للتعامل الفورى مع أى مخالفات تعوق الحركة المرورية أو تؤثر على الشكل الحضارى للشوارع والميادين .

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 بكلية الآثار بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية بمختلف كليات الجامعة.

