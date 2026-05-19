إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى مدينة نصر في القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر أول.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم انضم لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.