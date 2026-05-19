القبض على 7 رجال و3 سيدات استغلوا الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية من ضبط 7 رجال و3 سيدات، لـ 7 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 12 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول.

وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

جاء ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهلهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهله إحدى دور الرعاية.