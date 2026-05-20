أحمد موسى: سيراميكا مش هتسيب الماتش للزمالك بعد التنازل عن تذاكر المباراة.. الزراعة: الطماطم هترخص بعد عيد الأضحى.. وارتفاع الحرارة سبب الأسعار| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

فيروس إيبولا ينتقل من الميت للحي.. مفاجأة لأول مرة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فيروس إيبولا ينتشر بين البشر بصورة سريعة، موضحًا أن الشخص المصاب قد يظل حاملًا للفيروس حتى بعد الوفاة لفترة، ما قد يؤدي إلى انتقال العدوى إلى الأحياء.



الزراعة: الطماطم هترخص بعد عيد الأضحى.. وارتفاع الحرارة سبب الأسعار

أكد ألفونس جريس وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة ، أن محصول الطماطم مجنون منذ سنوات طويلة لان أسعارها متقلبة بشدة .



الطماطم مجنونة.. أحمد موسى: بسألهم في البيت قالوا جبناها بـ60 جنيه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الطماطم مجنونة وسألت أحد زملائي عن أسعار الطماطم قالوا إنها بـ 50 جنيه، مضيفا: "سألت بيتي قالوا جبناها بـ 60 جنيه ".



أحمد موسى: سيراميكا مش هتسيب الماتش للزمالك بعد التنازل عن تذاكر المباراة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن غدا سيتم تحديد بطل الدوري المصري الممتاز والاهلي والزمالك وبيراميدز لديهم حظوظ لحصد اللقب .



أحمد موسى : أبو العينين مش هيجامل الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.. وفيه منافسة شريفة بالملعب

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أبو العينين مش هيجامل الاهلي او الزمالك أو بيراميدز وفيه منافسة شريفة على أرض الملعب".



الصحة: مصر لا توجد بها أي حالات مصابة بفيروس إيبولا ورفع الاستعداد بكافة المنافذ

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه هناك متابعة مستمرة من وزارة الصحة لكل مستجدات وتطورات انتشار فيروس إيبولا في أحدى الدول الأفريقية .



ارتفاع الوفيات | الصحة العالمية : تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية مثير للقلق

وصفت الدكتورة آن أنسيا، ممثلة منظمة الصحة العالمية، الوضع الحالي لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بأنه يثير القلق، قائلة: "نحن الآن في مرحلة الاستجابة، وهناك أكثر من 536 حالة إصابة، إضافة إلى عدد كبير من الوفيات".



الأوقاف: العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام الدنيا.. وصدق النية قد يبلغ أجر الحج

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تُعد من أفضل وأعظم أيام العام، لما تحمله من فضائل عظيمة ومواسم للطاعات والعبادات.

