أخبار أسوان.. متابعة لامتحانات كليات الجامعة.. وسيطرةعلى حريق بمحطة كهرباء

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق : 20/5/2026 أحداث متنوعة.

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رجال الحماية المدنية بالتنسيق مع قطاع كهرباء توزيع أسوان بقيادة المهندس هانى جبريل ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز ، للسيطرة على حريق إندلع داخل محطة كهرباء قرية وادى خريت التابعة لمركز نصر النوبة، وذلك فى إطار المتابعة اللحظية والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة حفاظاً على سلامة المواطنين واستقرار الخدمات الحيوية.



السيطرة على حريق بمحطة كهرباء وادي خريت بنصر النوبة دون خسائر.. صور

عقد أسامة رزق نائب محافظ أسوان، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن ، ومديري المديريات ، بالإضافة إلى مديرى هيئات الدواء ، وسلامة الغذاء لمتابعة إجراءات تقنين أوضاع المنشآت الطبية والتجارية والصناعية ، بالإضافة إلى متابعة جهود رصد المنشآت غير المرخصة ودمجها بالاقتصاد الرسمى.



أسوان.. متابعة إجراءات تقنين أوضاع المنشآت الطبية والتجارية والصناعية

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان تنفيذ أعمالها الميدانية بعدد من المناطق السكنية للتعامل الفورى مع مشكلات الصرف الصحى وتحقيق السيولة المطلوبة داخل الشبكات وذلك بإشراف المهندس رفعت إسماعيل رئيس الشركة ، وبمتابعة من المهندس محمد على مدير قطاع الصرف الصحى.



محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال الصيانة والتطهير بشبكات الصرف الصحي

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بأسوان بقيادة سهير مكى تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات الهادفة إلى دعم المرأة والشباب وترسيخ قيم التكافل المجتمعى والتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الشريكة.



محافظ أسوان يتابع فعاليات وحدة تكافؤ الفرص لدعم التمكين المجتمعي

جهود متنوعة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان منظومة تراخيص المحال العامة وتعزيز جهود الحصر والتحصيل.



محافظ أسوان يتابع منظومة تراخيص المحال العامة ويشدد على حصر المنشآت غير المرخصة

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان فعاليات التدريبات الإنتاجية بمشغلى البصالى وكوم أمبو لتنمية مهارات السيدات والفتيات وتأهيلهن لسوق العمل .



القومى للمرأة: 105 متدربات في برامج إنتاجية جديدة لمشغلي البصالي وكوم أمبو بأسوان

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، جولة تفقدية داخل كلية الألسن بمقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان .



رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات كلية الألسن